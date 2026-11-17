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Η Ολλανδία έζησε ένα εφιαλτικό βράδυ στην έδρα της Γερμανία, αφού τα «Πάντσερ» διέλυσαν τους «Οράνιε» με 5-0.

Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που οι Ολλανδοί δέχονται πέντε γκολ σε έναν διεθνές αγώνα μετά το πολύ μακρινό 1959 και μάλιστα, με αντίπαλο και πάλι την Εθνική Γερμανία!

Τότε η Ολλανδία είχε ηττηθεί με 7-0 γνωρίζοντας την βαρύτερη ήττα την ιστορία της και το βράδυ της Δευτέρας (16/11), άγγιξε αυτή την αρνητική επίδοση δεχόμενη 5 γκολ από τους Γερμανούς!