Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που οι Ολλανδοί δέχονται πέντε γκολ σε έναν διεθνές αγώνα μετά το πολύ μακρινό 1959 και μάλιστα, με αντίπαλο και πάλι την Εθνική Γερμανία!
Τότε η Ολλανδία είχε ηττηθεί με 7-0 γνωρίζοντας την βαρύτερη ήττα την ιστορία της και το βράδυ της Δευτέρας (16/11), άγγιξε αυτή την αρνητική επίδοση δεχόμενη 5 γκολ από τους Γερμανούς!
5 - The Netherlands are five goals behind in an international match for the first time since 1959, when they lost 7-0 to Germany. Ouch. https://t.co/7PovQrtgRK— OptaJohan (@OptaJohan) November 16, 2026