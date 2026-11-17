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Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει double-double οι Μαϊάμι Χιτ έστησαν πάρτι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, επικρατώντας με 128-110

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής με 8/10 δίποντα και 4/6 βολές.

Το ματς

Οι Χιτ μπήκαν με άγριες διαθέσεις από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 29-15 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 33-31 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +16 (62-46).

Οι Χιτ είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 39-35, ανέβασαν την διαφορά στο +20 (101-91), με τους δύο προπονητές να αποσύρουν τους βασικούς στην τελευταία περίοδο.

Με τις second unit στο παρκέ, οι γηπεδούχοι έριξαν ρυθμό, χωρίς φυσικά να απειληθούν από τους Ρόκετς, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 8-6.

Για τους Χιούστον Ρόκετς που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα από ομάδα της Ανατολής την φετινή σεζόν και έπεσαν στο 11-4, ξεχώρισε ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης