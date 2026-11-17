Η Αλ Νασρ φέρεται να έχει αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Σαντιό Μανέ, παρά την πρόθεση της πλευράς του Σενεγαλέζου επιθετικού να κάνει σημαντικές οικονομικές υποχωρήσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Φαλάχ Αλ Καχτάνι, η διοίκηση του συλλόγου δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον 34χρονο άσο μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή φέρεται να πρότεινε την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη έναν χρόνο, αποδεχόμενος ακόμη και μείωση της τάξης του 60% στις σημερινές αποδοχές του πελάτη του. Η πρόταση, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή.

Το συμβόλαιο του Μανέ με την Αλ Νασρ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο θα έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, ώστε να αποχωρήσει ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Ο Σενεγαλέζος μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι του 2023, όταν άφησε την Μπάγερν Μονάχου για λογαριασμό της Αλ Νασρ. Από τότε έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, μετρώντας 144 συμμετοχές, 54 γκολ και 43 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην παρουσία του στο Ριάντ πανηγύρισε, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Αραβικών Συλλόγων το 2023, ενώ την περασμένη σεζόν πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, το οποίο η Αλ Νασρ κατέκτησε ξανά έπειτα από επτά χρόνια.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Αλ Νασρ για το μέλλον του Μανέ. Εφόσον, όμως, επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα ονόματα που αναμένεται να αποχωρήσουν από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν.