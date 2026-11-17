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Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 126-115, ενώ συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους έδωσαν και οι Σίξερς, που λύγισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 135-123.

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς φιλοξένησαν τους Μπουλς, με τους γηπεδούχους να επιβάλουν από την αρχή τον ρυθμό τους, φτάνοντας με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 8-7.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 39 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Καβαλίερς, με τον Νόρμαλ Πάουελ να ξεχωρίζει για τους Μπουλς, με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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Στο Μπρούκλιν οι Νετς υποδέχθηκαν τους Φιλαδέλφεια 76ερς, με τους φιλοξενούμενους να δίνουν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, φτάνοντας με άνεση στην 12η νίκη τους την φετινή σεζόν (12-3 το ρεκόρ τους).

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 31 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σίξερς, με τον Τζούλιους Ραντλ να ξεχωρίζει για τους Νετς, έχοντας 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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