Την αναβολή σε τρία παιχνίδια θα μπορούσε να ζητήσει ο Ολυμπιακός λόγω προγράμματος και αναμένεται να καταλήξει σε απόφαση.

Εντός των ημερών αναμένεται να αποφασίσουν στον Ολυμπιακό σε ποιο παιχνίδι θα εξασκήσει η ομάδα το δικαίωμά της για αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οι Πειραιώτες εξετάζουν τρεις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ζητήσουν αναβολή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό ματς.

Η πρώτη είναι στο ματς με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» στη 12η αγωνιστική. Κι αν αποφασιστεί αυτό, θα πρέπει να κατατεθεί άμεσα το αίτημα. Στον Ολυμπιακό σκέφτονται να εξασκήσουν το δικαίωμα του «Joker» εναλλακτικά στις 5 Δεκεμβρίου, και το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Επίσης, στα υπόψη βρίσκεται και το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στις 30/1, όταν οι «πράσινοι» δεν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ταξιδέψει στην Πορτογαλία για το ματς με την Τορεένσε.

Όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και τη διοίκηση, πριν καταλήξουν σε απόφαση.