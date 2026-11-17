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Το τελευταίο... χαρτί πρόκρισης παίζει η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας σήμερα τη Γαλλία (17/11 16:00), ψάχνοντας συνδυασμό αποτελεσμάτων για να συνεχίσει την πορεία της στα προκριματικά του EURO U19

All in πρόκρισης για τη «Γαλανόλευκη» του Απόστολου Παπαβασιλείου, καθώς οι δύο «γκέλες» με Ιρλανδία και Νορβηγία, καθιστούν πολύ δύσκολη την πρόκριση με τα τωρινά δεδομένα.

Η Εθνική Νέων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον 1 βαθμό και την 3η θέση ισόβαθμη με την ουραγό Νορβηγία, ενώ στους 4 βαθμούς βρίσκονται Γαλλία και Ιρλανδία, με τους τρεις πρώτους του ομίλου να συνεχίζουν στην Elite Round και τον ουραγό του γκρουπ να αποχαιρετάει τις όποιες ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του EURO U19.

Στις 16:00 θα ξεκινήσουν και οι δύο αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου, με την Εθνική μας να ψάχνει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα με τους Νορβηγούς για πρόκριση.

Υπενθυμίζεται πως ο προκριματικός όμιλος διεξάγεται στη Βορειοδυτική Γαλλία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Γκινγκάμπ στη Βρετάνη.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριαράς Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).

Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστόπουλος Αθανάσιος Αριστομένης (Ολυμπιακός).

Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Ιωάννου Σταύρος (Παναθηναϊκός), Γκιόκα Ευάγγελος (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρετής Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ)