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Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (106-98), ενώ οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς σόκαραν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 115-94.

Στην Μινεάπολις, οι Τίμπεγουλβς υποδέχθηκαν τους Μπλέιζερς, με τις δύο ομάδες να δίνουν «μάχη» για τη νίκη, με τους γηπεδούχους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά «καθαρίζοντας» το ματς.

O Τέρενς Σάνον Τζούνιορ με 34 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς, έχοντας 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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Στη Νέα Ορλεάνη, οι Πέλικανς φιλοξένησαν τους Ουόριορς, με τους γηπεδούχους να πραγματοποιούν εκπληκτική εμφάνιση, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Σαντίκ Μπέι με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πέλικανς, με τον Γιάξελ Λάντεμποργκ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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