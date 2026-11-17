Στο ντέρμπι της βραδιάς οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς λύγισαν τους Πόρτολαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ενώ συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους έδωσαν οι Φιλαδέλφεια 76ερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 105-115
Μέμφις Γκρίζλις – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 136-120
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σικάγο Μπουλς 126-115
Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 123-135
Μαϊάμι Χιτ – Χιούστον Ρόκετς 128-110
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-98
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-94
Ντένβερ Νάγκετς – Φοίνιξ Σανς 105-117