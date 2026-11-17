Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οκτώ αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο να πανηγυρίζουν μεγάλη νίκη απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.