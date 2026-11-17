Ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων με το χρυσό γκολ στο 92’, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας δεν έκρυψε την χαρά του για τη σπουδαία νίκη.

Ο αμυντικός του ΟΦΗ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μετά το τέλος του αγώνα με την Ισλανδία αναφερόμενος στην πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τόνισε:

«Νιώθω πολύ περήφανος για την περηφάνια όλων των παιδιών, στο 0-1 είπα να το πιστέψουμε και στην έδρα μας, με τον κόσμο μας και μετά από 25 χρόνια η Εθνική Ελπίδων είναι ξανά στο Euro. Είμαστε μια οικογένεια, παλεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τώρα πάμε πανέτοιμοι το καλοκαίρι στο Euro και αφιερώνω το γκολ στην οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου».