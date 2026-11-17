Ηρακλής και Μύκονος αντιμετωπίζουν Βούρτζμπουργκ (20:00) και Φρίμπουργκ (19:00) αντίστοιχα για την 7η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Μύκονος και Ηρακλής ρίχνονται στην μάχη του FIBA Europe Cup για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του νησιού φιλοξενεί την Φρίμπουργκ (19:00) με το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 5-1, την ώρα που η ομάδα από την Ελβετία βρίσκεται στην τελευταία θέση με ρεκόρ 1-5.

Παράλληλα, ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην Γερμανία κόντρα στην Βούρτζμπουργκ (20:00) με τον Γηραιό να είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα μετρώντας το τελευταίο διάστημα.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς μετρά ρεκόρ 4-2 και βρίσκεται στην 2η θέση του ομίλου, ισοβαθμώντας με την σημερινή αντίπαλο του.