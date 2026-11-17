Μετά τη σπουδαία και ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του UEFA EURO U21 2027, έπειτα από τη δραματική επικράτηση επί της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι (5-4, 1-1 κανονική διάρκεια), ο Γιάννης Ταουσιάνης, μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη θερμή συμπαράστασή του και αναφέρθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και στους στόχους της Εθνικής Ελπίδων ενόψει της τελικής φάσης της διοργάνωσης

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα τεράστιο ευχαριστώ στον υπέροχο κόσμο, που ήρθε σήμερα μαζικά στο γήπεδο και μας βοήθησε πραγματικά σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιβεβαιώσαμε, μέσα από την υπέροχη διαδρομή μας, όσα πιστεύαμε για αυτά τα παιδιά. Πλέον, μπορούμε να προχωράμε, να εξελισσόμαστε και να φτάνουμε ψηλά. Μας έλειπε πολύ μια μεγάλη διοργάνωση. Κάναμε μια διαδρομή με πολύ μόχθο και πολύ προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί και είναι το βήμα που ολοκληρώνει την προσπάθειά μας.

Είμαι ευγνώμων και τυχερός που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους στο γκρουπ, στο σταφ και στους συνεργάτες μου. Πολλά ευχαριστώ και στη διοίκηση της ΕΠΟ και στον κ. Βρακά για τις παροχές στην Εθνική Ομάδα σε όλη τη διαδρομή μας.

Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα στη διαδρομή μας, αλλά δεν σταματάει εδώ. Τώρα προσδοκούμε να πάμε στα τελικά και να κερδίσουμε πράγματα και εκεί. Ήδη, τα τελευταία δύο χρόνια, πολλά παιδιά της Εθνικής Ελπίδων πήγαν στην Εθνική Ανδρών και ευελπιστούμε στο μέλλον να είναι περισσότεροι, αλλά θέλει και η ομάδα τις διακρίσεις της, καθώς και αυτό είναι ένα κομμάτι της εξέλιξης των ποδοσφαιριστών».