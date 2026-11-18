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Ο Νίκος Μπότης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Sportify» της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, μιλώντας για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21, την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο, αλλά και τις ξεχωριστές στιγμές που έζησε με τους συμπαίκτες του

Για τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του EURO U21 έπειτα από 25 χρόνια, μίλησε ο Νίκος Μπότης, που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Sportify» της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο νεαρός τερματοφύλακας αναφέρθηκε αρχικά στην ατμόσφαιρα που επικράτησε στη Λεωφόρο, στη ρεβάνς απέναντι στην Ισλανδία, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή των φιλάθλων στην επίτευξη του στόχου.

«Ο κόσμος ήταν ο 12ος παίκτης. Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την πίστη που υπήρχε στις τάξεις της ελληνικής ομάδας για την πρόκριση.

Η συζήτηση πήγε και στην πρώτη αναμέτρηση του Ρέικιαβικ, με τον Μπότη να αντιμετωπίζει με αρκετή δόση χιούμορ τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην Ισλανδία. «Δεν είχα άγχος, ζήλευα επειδή φορούσατε μπουφάν!», σχολίασε, προκαλώντας χαμόγελα στο στούντιο.

Από την κουβέντα δεν έλειψαν και τα πειράγματα μεταξύ των διεθνών, με τον νεαρό γκολκίπερ να σχολιάζει τις... φωνητικές ικανότητες του Χρήστου Μουζακίτη. «Αν ήμουν στο Voice, θα γυρνούσα από... υποχρέωση», είπε με χιούμορ για τον συμπαίκτη του.

Τέλος, αναφερόμενος στην επερχόμενη τελική φάση και τους πιθανούς αντιπάλους της Ελλάδας, ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση.

«Δεν έχω προτίμηση σε αντίπαλο, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της μεγάλης πρόκλησης που περιμένει την Εθνική Ελπίδων.