Το παιχνίδι της Ρουμανίας στη Βοσνία διακόπηκε προσωρινά λόγω ρατσιστικών συνθημάτων των γηπεδούχων, με τον Ραβζάν Μαρίν να τονίζει πως δεν είναι η πρώτη φορά.

Η Ρουμανία ηττήθηκε 2-1 στη Βοσνία, αλλά το ματς σημαδεύτηκε από τη διακοπή στο 72’, λόγω ρατσιστικών συνθημάτων. Ο Ραζβάν Μαρίν αποκάλυψε ότι ο διαιτητής τού εξήγησε τον λόγο της διακοπής, καθώς ο ίδιος δεν είχε ακούσει τα συνθήματα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η εθνική Ρουμανίας είχε αντιμετωπίσει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν σε αγώνα με τους Βόσνιους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του μέσου της ΑΕΚ:

Για την εικόνα του αγώνα: «Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ακόμη και το 2-0. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες στις αντεπιθέσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει καλύτερα. Πρέπει να κερδίσουμε τα μπαράζ για να παραμείνουμε στη League B. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω καν ακριβώς με ποιον μπορούμε να παίξουμε. Δεν έχω κοιτάξει και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Παίξαμε καλά απέναντι στην Πολωνία, όπως και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε όσα έπρεπε, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε».

Για τα ρατσιστικά συνθήματα των Βόσνιων οπαδών: «Ο διαιτητής μού εξήγησε τι είχε συμβεί, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα ακούσει τα συνθήματα. Μας έχουν συμπεριφερθεί ξανά με αυτόν τον τρόπο εδώ στη Βοσνία».

Για τον στόχο της πρόκρισης στο Euro 2028: «Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να πιστεύουμε μέχρι το τέλος και, φυσικά, αυτός θα είναι ο βασικός μας στόχος: να προκριθούμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».