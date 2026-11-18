Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές του προπονητή του, Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πρόβλημα στη μέση, αν και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση απαιτεί προσοχή.
Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα SPORT, ο Ολλανδός διεθνής αναμένεται να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα.
Η διαθεσιμότητά του για τον εντός έδρας αγώνα της επόμενης Κυριακής στη La Liga, απέναντι στη Βιγιαρεάλ, παραμένει αβέβαιη. Ο Χάνσι Φλικ δεν προτίθεται να ρισκάρει με έναν παίκτη που μόλις πρόσφατα επέστρεψε στη δράση, έπειτα από μακρά απουσία.