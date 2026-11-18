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Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί τη φυσική κατάσταση του Φρένκι ντε Γιονγκ, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από την αποστολή της εθνικής Ολλανδίας λόγω πόνου στην περιοχή της ηβικής σύμφυσης.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές του προπονητή του, Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πρόβλημα στη μέση, αν και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση απαιτεί προσοχή.

Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα SPORT, ο Ολλανδός διεθνής αναμένεται να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα.

Η διαθεσιμότητά του για τον εντός έδρας αγώνα της επόμενης Κυριακής στη La Liga, απέναντι στη Βιγιαρεάλ, παραμένει αβέβαιη. Ο Χάνσι Φλικ δεν προτίθεται να ρισκάρει με έναν παίκτη που μόλις πρόσφατα επέστρεψε στη δράση, έπειτα από μακρά απουσία.