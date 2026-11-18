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Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πίτερ Στόρι, όπως ανακοίνωσε η Άρσεναλ, στην οποία αγωνίστηκε για μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Στόρι υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας των «κανονιέρηδων» που «σήκωσε» το νταμπλ στην Αγγλία τη σεζόν 1970-71, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας και του Κυπέλλου.

Με τη φανέλα της Άρσεναλ πραγματοποίησε 501 συμμετοχές, αγωνιζόμενος ως κεντρικός μέσος, ενώ φόρεσε 19 φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας από το 1971 έως το 1973.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας, καταδικάστηκε για σειρά ποινικών αδικημάτων. Η Άρσεναλ θα τιμήσει τη μνήμη του στον εντός έδρας αγώνα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στις 24 Νοεμβρίου, για το Champions League.