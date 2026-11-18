Ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Μάικ Μπατίστς, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βίρτους Μπολόνια αναφέρθηκε στο κομμάτι των ριμπάουντ και τον λαθών, που πρέπει να βελτιωθούν από τους παίκτες του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Είχαμε πόσο σημαντικό κομμάτι είναι να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, δεν τα καταφέραμε ήταν το κλειδί για τη νίκη της Βίρτους, πρέπει να το αφήσουμε πίσω, έχουμε να ετοιμαστούμε, να ταξιδέψουμε για να παίξουμε με την Ζαλγκίρις.

Όταν μιλάμε για ριμπάουντ είναι θέμα θέλησης. Πρέπει να βρεις ένα κορμί να τους κάνεις box out και να μην τον αφήσεις να πάει πρώτος στην μπάλα, πρέπει να πας εσύ πρώτος, είναι θέμα θέλησης.

Τα λάθη ήταν και αυτά ένα σημαντικό κομμάτι που μας στέρησε τη νίκη, είναι πολύ σημαντικό από εδώ και πέρα να έχουμε βελτιωμένο το κομμάτι των ριμπάουντ και τον λαθών, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον σωστό τρόπο».