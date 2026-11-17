Η Μπασκόνια έβαλε δύσκολα στην Χάποελ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να περνά δια πυρός και σιδήρου από την Βιτόρια (82-85) επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Επιστροφή στις νίκες για την Χάποελ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη τα βρήκε σκούρα κόντρα στην μαχητική Μπασκόνια, ωστόσο στο φινάλε έδειξε την ποιότητα της και έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Βιτόρια, επικρατώντας με 82-85.

Η ισραηλινή ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 7-5, με την ομάδα του Περάσοβιτς να παραμένει στην τελευταία θέση με ρεκόρ 1-11.

Ο Τάι Οντιάσε κυριάρχησε στο ζωγραφιστό (16π.4ρ.) με τον Μπράιαντ να κάνει γεμάτη εμφάνιση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις ο Μίσιτς με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, καλή παρουσία και από τον Οτούρυ (12π. 4ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Στιούαρτ ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Ντουάρτε να συμπληρώνει 13 πόντους. Double-double από τον Καμένιας (12π. 12ρ.), καλή εμφάνιση και από τον Σμιτς με 12 πόντους.

Βρήκε ρυθμό και πήρε τα ηνία η Μπασκόνια, έβγαλε αντίδραση η Χάποελ

Οι δυο ομάδες μπήκαν με ρυθμό στο ματς πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (4-4, 8-8 στο 3’), με την Χάποελ να είναι αρκετά νωθρή αμυντικά (17π. σε 5’). Ο Οντιάσε βρήκε σκορ μέσα από την ρακέτα (6π. 17-18 στο 7’), με την Μπασκόνια να απαντά με επιμέρους 6-1 για το 23-18 στο 8’. Ο Ντουάρτε «πυροβολούσε» από μακριά (2/2τρ.), με τους Βάσκους να διατηρούν το προβάδισμα τους, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +7 (33-26), με την επίθεση της να πετάει «φωτιές».

Με γρήγορο 4-0 μπήκε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Βάσκους να σουτάρουν με εξαιρετικά από τα 6.75μ. (5/8τρ.) στέλνοντας για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα με το τρίτο του τρίποντο (+10, 41-31 στο 13’). Ο Ντουάρτε συνέχιζε το… βιολί του από το τρίποντο (4/4τρ.), με την ομάδα του Περάσοβιτς να ελέγχει τον ρυθμό (+11, 44-33 στο 15’). Μίσιτς και Μπλέινκι μείωσαν στο -6 (48-42 στο 17’), με την ομάδα του Τελ-Αβίβ να βγάζει αντίδραση ροκανίζοντας περισσότερο την διαφορά στο τέλος του πρώτου μέρους (48-44).

Η Χάποελ έδειξε την ποιότητα της, δια πυρός και σιδήρου από την Ισπανία

Με 6 σερί πόντους του Καμένιας μπήκε η Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο επαναφέροντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 54-44), με την Χάποελ να απαντά με δικό της 7-0 σερί (54-51 στο 23’). Ο Οτούρου έδωσε λύσεις μέσα από το ζωγραφιστό (10π. 58-57), με τον ψηλό του Δημήτρη Ιτούδη, με τον ψηλό της Χάποελ να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του ύστερα από αρκετή ώρα (58-59 στο 24’). Η Μπασκόνια βρήκε δυο σουτ από τα 6.75μ. με τον Ρόλαντ Σμιτς να φτάνει τους 12π. για το +8 των Βάσκων που έτρεξαν επιμέρους 11-2. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Περάσοβιτς στο +8 (71-64), με τους γηπεδούχους να αντέχουν στην πίεση της Χάποελ.

Mε γρήγορο 4-0 σερί στο τελευταίο δεκάλεπτο μπήκε η Χάποελ, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου την διαφορά (73-70). Οι παίκτες του Ιτούδη είχαν ανεβάσει την ένταση τους στο παιχνίδι τους, με τον Οντιάσε να βάζει μπροστά την ισραηλινή ομάδα (73-74 στο 35'), που είχε επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Φρις με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι έβαλε εκ νέου μπροστά τους Βάσκους (79-77 στο 37'), με τους Οντιάσε και ΛεΝτέι να δίνουν σκορ για το 81-83 στο 38'. Ο Μπράιαντ έδωσε απόσταση 4π. (81-85 στο 39'), με τον Ντουάρτε να γράφει το 82-85 με 1/2β. Η Μπασκόνια είχε την τελευταία επίθεση, με τους Ντουάρτε και Μπαχ να αστοχούν στο φινάλε για να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 33-26, 48-44, 71-64, 82-85.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης