Ο Μπάρναμπας Βάργκα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε και απόψε ανοίγοντας το σκορ στο ματς της Ουγγαρίας με την Β. Ιρλανδία στη Βουδαπέστη για το Nations League.

Ο διεθνής σέντερ φορ της ΑΕΚ, που βρήκε δίχτυα προ ημερών στο παιχνίδι με τη Γεωργία, σκόραρε και κόντρα στους Βορειοιρλανδούς αποτελώντας σταθερά την πιο αξιόπιστη λύση στη γραμμή κρούσης των Μαγυάρων.

Το γκολ του Βάργκα ήρθε στο 35ο λεπτό όταν με ωραία ατομικη ενέργεια βάζοντας πλάτη τον αντίπαλο του, βγήκε τετ-α-τετ με τον Τσαρλς και τον νίκησε για το 1-0! Ο 32χρονος επιθετικός της ΑΕΚ, έφτασε τα 17 γκολ σε 32 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

Egy félidei játék után Varga Barnabás góljával vezetünk Észak-Írország ellen! 🇭🇺 #NationsLeague #HUNNIR #csakegyutt #csakegyutt #magyarok https://t.co/8P7b6CPV1c — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 17, 2026