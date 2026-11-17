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Ριζικές αλλαγές στο Nations League φέρνει η UEFA από τη σεζόν 2028-29, με κατάργηση της τέταρτης κατηγορίας, ομίλους έξι ομάδων και νέο σύστημα ανόδου, υποβιβασμού και πρόκρισης στην τελική φάση.

Το Nations League αλλάζει μορφή μετά το Euro 2028, με την UEFA να προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση της διοργάνωσης. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες αντί για τέσσερις, διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής των ομίλων και περισσότερες δυνατότητες ανόδου και υποβιβασμού.

Η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA τον Μάιο του 2026, ενώ η διοργάνωση της περιόδου 2026-27 αποτελεί το μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Καταργείται η League D – Τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τη δομή του Nations League.

Στο σημερινό σύστημα, οι League A, B και C περιλαμβάνουν από 16 ομάδες, χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, ενώ στη League D συμμετέχουν έξι εθνικές ομάδες.

Από τη σεζόν 2028-29, η League D καταργείται και η διοργάνωση θα αποτελείται αποκλειστικά από τις League A, B και C.

Κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει 18 ομάδες, οι οποίες θα χωρίζονται σε τρεις ομίλους των έξι.

Συνολικά, το νέο φορμάτ έχει σχεδιαστεί για 54 εθνικές ομάδες. Εφόσον οι συμμετοχές διαμορφωθούν στις 53 ή 55, προβλέπεται ένας όμιλος της League C με πέντε ή επτά ομάδες αντίστοιχα.

Στην περίπτωση ομίλου επτά ομάδων, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του θα ξεκινούν μία διεθνή περίοδο νωρίτερα.

Έξι αγώνες με πέντε διαφορετικούς αντιπάλους

Παρά την αύξηση των ομάδων ανά όμιλο, ο αριθμός των αγώνων για κάθε εθνική ομάδα δεν αλλάζει.

Κάθε ομάδα θα συνεχίσει να δίνει έξι αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων, αλλά πλέον θα αντιμετωπίζει πέντε διαφορετικούς αντιπάλους αντί για τρεις.

Η κλήρωση θα πραγματοποιείται με τρία γκρουπ δυναμικότητας, από τα οποία θα προκύπτουν δύο ομάδες για κάθε όμιλο.

Το πρόγραμμα θα διαμορφώνεται ως εξής:

Κάθε εθνική ομάδα θα αντιμετωπίζει δύο φορές την ομάδα που προέρχεται από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, μία εντός και μία εκτός έδρας.

Θα αντιμετωπίζει από μία φορά τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες του ομίλου.

Από αυτές τις τέσσερις αναμετρήσεις, οι δύο θα διεξάγονται εντός και οι άλλες δύο εκτός έδρας.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ομάδα θα δίνει δύο αγώνες απέναντι σε αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Όλες οι ομάδες ενός ομίλου θα αναμετρώνται μεταξύ τους τουλάχιστον μία φορά, ενώ μόνο οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις ομάδες του ίδιου γκρουπ δυναμικότητας θα επαναλαμβάνονται.

Κάθε όμιλος έξι ομάδων θα περιλαμβάνει συνολικά 18 αγώνες.

League A: Πώς θα προκύπτουν οι οκτώ των προημιτελικών

Στην κορυφαία κατηγορία, η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τον τρόπο πρόκρισης στα προημιτελικά.

Από τους τρεις ομίλους των έξι ομάδων θα προκρίνονται:

Οι τρεις ομάδες που θα καταλαμβάνουν την πρώτη θέση.

Οι τρεις ομάδες που θα τερματίζουν δεύτερες.

Οι δύο καλύτερες ομάδες της τρίτης θέσης.

Έτσι θα σχηματίζεται η οκτάδα των προημιτελικών.

Οι τέσσερις νικητές θα εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο Final Four, από το οποίο θα αναδεικνύεται ο νικητής της διοργάνωσης.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παραμονή στη League A.

Οι τρεις ομάδες που θα τερματίζουν στην έκτη θέση των ομίλων θα υποβιβάζονται απευθείας στη League B.

Αντίθετα, οι ομάδες της τέταρτης και πέμπτης θέσης, έξι συνολικά, θα συμμετέχουν σε μπαράζ παραμονής απέναντι σε ομάδες της League B.

League B: Τρεις απευθείας άνοδοι και έξι θέσεις στα μπαράζ

Στη δεύτερη κατηγορία, οι τρεις ομάδες που θα κατακτούν την πρώτη θέση στους ομίλους τους θα εξασφαλίζουν απευθείας άνοδο στη League A.

Οι ομάδες που θα τερματίζουν στη δεύτερη και τρίτη θέση θα έχουν επίσης την ευκαιρία να προβιβαστούν, μέσω αγώνων μπαράζ.

Συγκεκριμένα, οι έξι αυτές ομάδες θα αντιμετωπίζουν τις έξι ομάδες που θα έχουν καταλάβει την τέταρτη και πέμπτη θέση στους ομίλους της League A.

Τα μπαράζ θα διεξάγονται σε διπλές αναμετρήσεις, εντός και εκτός έδρας, με τους νικητές να εξασφαλίζουν θέση στην κορυφαία κατηγορία.

Αντίστοιχα, οι ομάδες της τέταρτης και πέμπτης θέσης της League B θα συμμετέχουν σε μπαράζ παραμονής απέναντι σε ομάδες της League C.

Οι τρεις ομάδες που θα τερματίζουν τελευταίες στους ομίλους θα υποβιβάζονται απευθείας στη League C.

League C: Άνοδος για τους πρώτους και μπαράζ για δεύτερους και τρίτους

Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία του νέου Nations League, οι νικητές των τριών ομίλων θα προβιβάζονται απευθείας στη League B.

Οι ομάδες της δεύτερης και τρίτης θέσης θα διεκδικούν επίσης την άνοδο μέσω μπαράζ.

Αντίπαλοί τους θα είναι οι ομάδες που θα έχουν τερματίσει στην τέταρτη και πέμπτη θέση των ομίλων της League B.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι αναμετρήσεις θα είναι διπλές, με τους νικητές να αγωνίζονται στην υψηλότερη κατηγορία την επόμενη περίοδο.

Οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν την τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση στη League C θα παραμένουν στην κατηγορία, καθώς με την κατάργηση της League D δεν θα υπάρχει πλέον χαμηλότερο επίπεδο.

Έως εννέα ομάδες μπορούν να αλλάζουν κατηγορία

Το νέο σύστημα δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ των κατηγοριών.

Ανάμεσα στη League A και τη League B, τρεις ομάδες θα ανεβαίνουν και τρεις θα υποβιβάζονται απευθείας.

Παράλληλα, έξι επιπλέον θέσεις θα κρίνονται μέσω μπαράζ, γεγονός που σημαίνει ότι έως και εννέα ομάδες από κάθε κατηγορία μπορούν να αντικαθίστανται από ομάδες της άλλης.

Το ίδιο σύστημα θα εφαρμόζεται και ανάμεσα στη League B και τη League C.

Έτσι, ακόμη και ομάδες που θα καταλαμβάνουν την τρίτη θέση στον όμιλό τους θα μπορούν να διεκδικούν άνοδο, ενώ εκείνες που θα τερματίζουν πέμπτες στις δύο υψηλότερες κατηγορίες θα χρειάζεται να αγωνιστούν για την παραμονή τους.

Μεταβατική η διοργάνωση του 2026-27

Για να εφαρμοστεί το νέο φορμάτ, η UEFA έχει προβλέψει μεταβατικές ρυθμίσεις στη διοργάνωση της περιόδου 2026-27.

Οι έξι ομάδες της League D θα μεταφερθούν στη League C, ενώ θα πραγματοποιηθεί αναδιάταξη των υπόλοιπων κατηγοριών, ώστε από το 2028-29 να διαμορφωθούν τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων.

Η νέα μορφή του Nations League διατηρεί τη βασική φιλοσοφία της διοργάνωσης, αλλά αλλάζει σημαντικά τον ανταγωνισμό μέσα στους ομίλους.

Με περισσότερους διαφορετικούς αντιπάλους, περισσότερες θέσεις στα μπαράζ και μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ των κατηγοριών, η UEFA επιχειρεί να ενισχύσει το βαθμολογικό ενδιαφέρον και να δώσει μεγαλύτερη σημασία σε κάθε αναμέτρηση.