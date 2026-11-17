Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ τόνισε πως ήταν από τα πιο τρελά ματς που έχει δει και υπογράμμισε πως η ομάδα του κέρδισε με… τύχη και καρδιά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην Euroleague TV:

«Ήταν από τα πιο τρελά ματς που έχω δει ή προπονήσει ποτέ μου. Πολλά σκαμπανεβάσματα. Αποδώσαμε κάποιες φορές πολύ καλά, κάποιες φορές πολύ άσχημα. Στο τέλος δεν ήμουν αισιόδοξος, γιατί ξέρω πως ξοδέψαμε ενέργεια τις τελευταίες μέρες και πήγε στην παράταση. Φυσικά, μας λείπουν πολλοί παίκτες από το ροτέισον. Ήταν μείξη τύχης και καρδιάς. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να κερδίσουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.

Πιστεύουμε ότι κάθε νίκη είναι σημαντική τώρα που μας λείπουν τόσοι παίκτες. Περιμένουμε να έχουμε επιστροφές ή και προσθήκες. Όσοι νικάμε, είμαστε πρώτοι στην βαθμολογία και είμαστε χαρούμενοι. Τα εύσημα στον Κάτας και την Μακάμπι, έπαιξαν πολύ καλά. Μας “σκότωσαν” με τα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας στο τέλος, πέρα από τα λάθη. Στην παράταση πήραν πολλά επιθετικά ριμπάουντ και είχαν διπλές και τριπλές ευκαιρίες για να κερδίσουν. Καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε. Τα εύσημα στους παίκτες».