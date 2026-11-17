Ο διεθνής γκολκίπερ της ΑΕΚ, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1.584 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο συμπαίκτης του στην Ένωση, Σταύρος Πήλιος, με 1.542.
Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Μπεράτ Τζιμσίτι με 1.538 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Έρνεστ Μούτσι (1.534) και Κριστιάν Ασλάνι (1.530).
Η παρουσία των δύο ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στις πρώτες θέσεις ξεχωρίζει, με τον Στρακόσια να έχει το υψηλότερο Elo ανάμεσα στους 50 παίκτες της λίστας και τον Πήλιο να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.
Top 50 🇦🇱 Albanian players by Elo AEK Athens have the top two: goalkeeper Thomas Strakosha and Stavros Pilios. 🥇 🇦🇱 Thomas Strakosha (AEK Athens) — Elo 1584 🥈 🇦🇱 Stavros Pilios (AEK Athens) — 1542 🥉 🇦🇱 Berat Djimsiti (Al Diriyah) — 1538 4⃣ 🇦🇱 Ernest Muçi (Trabzonspor) — 1534 5⃣ 🇦🇱 Kristjan Asllani (Al-Jazira) — 1530 6⃣ 🇦🇱 Ardian Ismajli (Torino) — 1522 7⃣ 🇦🇱 Mario Mitaj (Genoa) — 1488 8⃣ 🇦🇱 Qazim Laçi (Rizespor) — 1487 9⃣ 🇦🇱 Ylber Ramadani (Çorum) — 1470 🔟 🇦🇱 Elseid Hysaj (Lazio) — 1439 … 5⃣0⃣ 🇦🇱 Keidi Bare (Volos) — 1161 🔝 At peak Elo 🇦🇱 Stavros Pilios (AEK Athens) — 1542 🇦🇱 Ernest Muçi (Trabzonspor) — 1534 🇦🇱 Cristian Shpendi (Cesena) — 1226 🇦🇱 Mario Dajsinani (Egnatia) — 1215 🇦🇱 Eljon Sota (Egnatia) — 1209 By club: 3⃣ 🇦🇱 Egnatia 2⃣ 🇬🇷 AEK Athens, 🇵🇱 Widzew Łódź, 🇪🇸 Rayo Vallecano, 🇲🇰 Shkendija 1⃣ 🇸🇦 Al Diriyah, 🇹🇷 Trabzonspor, 🇦🇪 Al-Jazira, 🇮🇹 Torino, 🇮🇹 Genoa, 🇹🇷 Rizespor, 🇹🇷 Çorum, 🇮🇹 Lazio, 🇭🇷 Dinamo Zagreb, 🇮🇷 Esteghlal, 🇧🇪 St. Truiden, 🇸🇦 Al Taawon, 🇩🇪 Bochum, 🇹🇷 Sivasspor, 🇸🇪 Häcken, 🇷🇺 Spartak Moscow, 🇺🇸 Austin, 🏴 Ipswich, 🏴 Burnley, 🇷🇺 Rubin, 🇺🇸 Atlanta United, 🇭🇷 Hajduk Split, 🇹🇷 Kayserispor, 🇷🇺 Akhmat, 🇭🇷 Slaven Belupo, 🇦🇪 Al-Dhafra, 🇮🇹 Lecce, 🇨🇳 Sichuan Jiuniu, 🇮🇹 Cesena, 🇱🇻 RFS, 🇸🇮 Olimpija Ljubljana, 🇨🇭 Grasshoppers, 🇦🇱 Tirana, 🇦🇹 Wolfsberger, 🇽🇰 Drita, 🇺🇦 Kolos Kovalivka, 🇹🇷 Bodrum, 🇧🇪 Zulte Waregem, 🇬🇷 Volos By league: 4⃣ 🇮🇹 Serie A, 🇦🇱 Kategoria Superiore 3⃣ 🇬🇷 Super League 1, 🇹🇷 Süper Lig, 🇭🇷 HNL, 🇹🇷 1. Lig, 🇷🇺 Premier League 2⃣ 🇸🇦 Pro League, 🇦🇪 Pro League, 🇧🇪 Jupiler Pro League, 🇵🇱 Ekstraklasa, 🇪🇸 La Liga, 🇺🇸 Major League Soccer, 🇲🇰 First League 1⃣ 🇮🇷 Persian Gulf Pro League, 🇩🇪 2. Bundesliga, 🇸🇪 Allsvenskan, 🏴 Premier League, 🏴 Championship, 🇨🇳 Super League, 🇮🇹 Serie B, 🇱🇻 Virsliga, 🇸🇮 Prva Liga, 🇨🇭 Super League, 🇦🇹 Bundesliga, 🇽🇰 Superliga, 🇺🇦 Premier League 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2NbKB— Football Ranked (@footballrankedx) November 17, 2026