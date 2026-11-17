Η Εθνική ξεκίνησε με μεγάλο σερί απέναντι στην Ολλανδία, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει την θετική της εικόνα και «έπεσε» στο Ιβανώφειο (58-68).

Σε ένα μεγάλο ματς για την δεύτερη θέση του ομίλου, η Ολλανδία επικράτησε της Ελλάδας στο Ιβανώφειο (58-68) και την έστειλε στο 1-2. Βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1 οι Ολλανδές, οι οποίες είναι πλέον το φαβορί για την πρόκριση, όμως όλα θα κριθούν στον Β' γύρο.

Κορυφαίες του αγώνα ήταν για τις φιλοξενούμενες οι Τρέφερς (14π., 8 ριμπ.) και Κορνέλιους (11 π., 6 ριμπ., 6 ασ.). Από την πλευρά της Ελλάδας διακρίθηκαν η συγκλονιστική Σπανού (22 π., 6 ριμπ.) και η Φασούλα (13π., 11 ριμπ.), όμως τα κακά ποσοστά ευστοχίας δεν επέστρεψαν στις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου να διεκδικήσουν την νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το μεγάλο σερί

Η Παυλοπούλου άνοιξε τον «χορό» για την Εθνική, η οποία ξεκίνησε με 7-0. Με 6 συνεχόμενους πόντους της Φασούλα μετά το τάιμ άουτ της Ολλανδίας, το σερί διευρύνθηκε στο 13-0, καθώς η ομάδα της Καλτσίδου «έδειξε τα δόντια της» νωρίς. Η Σπανού με τρίποντο έφερε το ονειρικό ξεκίνημα στο 16-0, και η Τρέφερς το έσπασε για το 16-3. Η Ελεάννα Χριστινάκη έγραψε το 18-6 και η Παυλοπούλου το 21-6, για μια Εθνική-όνειρο σε εκείνο το σημείο του ματς. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 26-11.

Η επιστροφή της Ολλανδίας

Η Κορνέλιους μείωσε περαιτέρω στο 26-14, αλλά η Καρλάφτη δεν άφησε την Εθνική να... ιδρώσει (29-14). Η Σπανού έφτασε τους 9 για το 31-14, και η Σταμολάμπρου με τρίποντο έκανε το άνετο 34-20. Στην συνέχεια η Ολλανδία μείωσε και πάλι σε 34-28, αναγκάζοντας την Καλτσίδου να πάρει τάιμ άουτ. Η Παρκς με τρίποντο έκανε το 37-30, όμως ο χαμηλός ρυθμός ευνοούσε πλέον τις φιλοξενούμενες (37-36).

Ολική επαναφορά για την νικήτρια Ολλανδία

Στο 38-38 της Χοφ, το ματς ήταν πλέον ντέρμπι, και η Ολλανδία προηγήθηκε για πρώτη φορά με την Τρέφερς (38-41 και 38-44). Η Σπανού ξεκόλλησε την Εθνική (40-44), αλλά η Ολλανδία ήταν πλέον καλύτερη (44-48). Στο 46-51, φαινόταν ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν ώστε η Εθνική να πάρει τη νίκη. Η Ολλανδία έφτασε στο +7 (46-53) παίρνοντας την μεγαλύτερη διαφορά της, και στην συνέχεια στο +12 (46-58). Η Σπανού σκόραρε για το 50-58, αλλά η Χάουμπενς έβαλε τρίποντο-σφάχτη για το 50-61. Η Ολλανδία από τις βολές ανέβηκε στο +16 (50-66), και το μόνο που κατάφερε η Εθνική ήταν να μειώσει ηρωικά την διαφορά (58-68 τελικό).

Τα δεκάλεπτα 26-11, 37-36, 46-51, 58-68

Τα στατιστικά του ματς