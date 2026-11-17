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Την υποψηφιότητα του Φιλίπ Ντιαλό για την προεδρία της FIFA στηρίζει η ΕΠΟ, με τον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να διεκδικεί τη θέση του Τζάνι Ινφαντίνο στις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027.

Η ελληνική ομοσπονδία φέρεται να έχει αποστείλει επιστολή στήριξης στον 63χρονο Γάλλο παράγοντα, ο οποίος αποτελεί την επιλογή της UEFA για την προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Στις 16 Νοεμβρίου, η UEFA ανακοίνωσε ότι οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της και στο Συμβούλιο της FIFA τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ του Ντιαλό, έπειτα από συνεδρίαση υπό τον Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Μία ημέρα αργότερα, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επικύρωσε την υποψηφιότητά του, ανοίγοντας επίσημα τον δρόμο για την εκλογική αναμέτρηση με τον Ινφαντίνο.

Ο Ντιαλό, που βρίσκεται στην προεδρία της γαλλικής ομοσπονδίας από το 2023, έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τον τρόπο διοίκησης της FIFA, υποστηρίζοντας την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και συνεργασίας μεταξύ των ομοσπονδιών.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τον Ινφαντίνο να επιδιώκει την παραμονή του στην προεδρία, την οποία κατέχει από το 2016.

Ο Ντιαλό καλείται πλέον να εξασφαλίσει στήριξη και εκτός Ευρώπης, προκειμένου να διεκδικήσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.