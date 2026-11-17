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Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και νέος παίκτης. Ο Σερίφ Εντιαγέ όχι απλά κουρεύτηκε, αλλά έγινε άλλος άνθρωπος και εύλογα κέντρισε τα βλέμματα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ο Σερίφ Εντιαγέ έδωσε ένα... teaser μέσω ποστ στα social media, «προδίδοντας» τη νέα αλλαγή του. Η καθιερωμένη κοτσίδα αποτελεί παρελθόν, όντας πλέον... άλλος άνθρωπος.

Όπως ήταν αναμενόμενο η αλλαγή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συμπαίκτες του στην σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να το χαρακτηρίζει ως «Μπορείτε να το πείτε και νέα μεταγραφή».

Μετά από πολλά χρόνια με το «σήμα κατατεθέν» του, ο Σενεγαλέζος φορ πλέον αλλάζει look και επιστρέφει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην ενεργό δράση.

