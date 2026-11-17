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Η FIBA έκανε γνωστή τη λίστα των κλήσεων της Εθνικής ομάδας ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει καλέσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού μέσα είναι οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης.

Στις κλήσεις και οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Αντώνης Καραγιαννίδης από τους «ερυθρόλευκους».

Εκτός είναι και πάλι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ η κοινή παρουσία του Ντόρσεϊ και του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ σημαίνει πως ένας από τους δύο μπορούν να είναι στην 12άδα, αφού αμφότεροι λογίζονται ως νατουραλιζέ.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 26 Νοεμβρίου στο «T-Center» τη Γεωργία, ενώ στις 29 του μήνα θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Ισπανία.

Αναλυτικά οι παίκτες: