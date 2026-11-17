Ο Βασίλης Σπανούλης έχει καλέσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού μέσα είναι οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης.
Στις κλήσεις και οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Αντώνης Καραγιαννίδης από τους «ερυθρόλευκους».
Εκτός είναι και πάλι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ η κοινή παρουσία του Ντόρσεϊ και του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ σημαίνει πως ένας από τους δύο μπορούν να είναι στην 12άδα, αφού αμφότεροι λογίζονται ως νατουραλιζέ.
Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 26 Νοεμβρίου στο «T-Center» τη Γεωργία, ενώ στις 29 του μήνα θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Ισπανία.
Αναλυτικά οι παίκτες:
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Θανάσης Αντετοκούνμπο
- Αθανάσιος Μπαζίνας
- Νικ Καλάθης
- Μάνος Χατζηδάκης
- Νίκος Χουγκάζ
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Δημήτρης Φλιώνης
- Δημήτριος Κακλαμανάκης
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Αντώνιος Καραγιαννίδης
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Μιχάλης Λούντζης
- Κωνσταντίνος Μήτογλου
- Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ
- Δημήτρης Μωραΐτης
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Αλέξανδρος Νικολαΐδης
- Κώστας Παπανικολάου
- Νίκος Περσίδης
- Νικόλαος Πλώτας
- Βασίλειος Τολιόπουλος
- Νικόλαος Τουλιάτος