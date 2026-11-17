Η Εθνική Νέων ηττήθηκε από τη Γαλλία (1-2), είδε τη Νορβηγία να ισοφαρίζει στην τελευταία φάση τους Ιρλανδούς (2-2), γνωρίζοντας στο τελευταίο λεπτό τον αποκλεισμό από τα προκριματικά του EURO U19.

Τον δικό της τελικό πρόκρισης έδινε η Εθνική Νέων στη Βορειοδυτική Γαλλία με αντίπαλο τους πανίσχυρους «Τρικολόρ», οι οποίοι είχαν ήδη κλείσει το εισιτήριό τους στην Elite Round των προκριματικών του EURO U19.

Μετά την ήττα από την Ιρλανδία (0-2) και την ισοπαλία (0-0) με τη Νορβηγία, η Γαλανόλευκη έψαχνε ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα με τη Νορβηγία, ενώ σε περίπτωση ήττας και των δύο από Γαλλία και Ιρλανδία αντίστοιχα, θα έπαιζε ρόλο η διαφορά τερμάτων.

Με τον Κριαρά κάτω από τα δοκάρια και τους Αβραμούλη, Αυγητίδη και Βύντρα στα στόπερ η Εθνική Νέων. Στα χαφ βρέθηκαν οι Κάπελλας-Γκιόκα με τους Κυριαζίδη-Καινουργιάκη να αναλαμβάνουν τις πλευρές. Αρετής, Κρομμύδας και Μπέρδος ήταν η επιθετική τριάδα με στόχο τη νίκη-πρόκριση.

Παρ' όλα αυτά, η τυπικά φιλοξενούμενη Γαλλία, μπήκε με το... πόδι στο γκάζι, πετυχαίνοντας νωρίς δύο γκολ και απλοποιώντας την υπόθεση νίκη. Στο 2ο λεπτό ο Ασσάμπ δοκίμασε ένα αδύναμο σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κρέμασε τον Κριαρά, σε ένα γκολ που δύσκολα να ξαναδούμε σε τέτοιο επίπεδο. 9 λεπτά αγώνα, με τον Λεκές να βρίσκει στην πλάτη της άμυνας τον Βαλερό και αυτός με όμορφη κίνηση-τελείωμα έκανε το 2-0 για τη Γαλλία.

Η Εθνική Νέων προσπάθησε να ισορροπήσει και να βρει αντίδραση, με τα σουτ των Μπέρδου (13') και Κρομμύδα (16') να βρίσκουν σε ετοιμότητα τον Γάλλο κίπερ, Ζουρντρέν. Το πρώτο ημίχρονο «έκλεισε» με τη μεγάλη ευκαιρία του Κυριαζίδη στο 45', ο οποίος εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ, αλλά ο Ζουρντρέν κράτησε το «μηδέν».

0-2 ημίχρονο για τη Γαλλία, με το 0-1 της Ιρλανδίας στο ημίχρονο στο έτερο παιχνίδι να δίνει σαφές πλεονέκτημα πρόκρισης στη Γαλανόλευκη.

Στα 17 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε αυτό που έψαχνε η Ελλάδα περίπου 230 λεπτά. Και το βρήκε με δράστη τον Αντώνη Αρετή, ο οποίος με άψογο σουτ από το ύψος του ημικυκλίου της περιοχής, μετά από πάσα του Κρομμύδα, μείωσε σε 1-2 και έδωσε... φτερά στους διεθνείς, οι οποίοι πανηγύρισαν έξαλλα αυτό το γκολ, που δικαιούνταν και στα προηγούμενα ματς.

Πολύ κακό το δεύτερο ημίχρονο, με τη Γαλλία να έχει σφραγίσει την πρόκριση και την Ελλάδα να έχει το... αυτί της στο Νορβηγία-Ιρλανδία. Στο 55' ο Αζρού εξαπέλυσε έναν κεραυνό, αλλά ο Κριαράς στην επέμβαση του αγώνα, απέκρουσε σε κόρνερ και κράτησε το 1-2.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι οι Ιρλανδοί θα κρατούσαν με δέκα παίκτες τη νίκη, ενώ την ίδια ώρα η Γαλλία επικράτησε της Ελλάδας (1-2), ο Αντεμόλα ισοφάρισε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων σε 2-2, έστειλε τη Νορβηγία στην Elite Round των προκριματικών, με τη Γαλανόλευκη να γνωρίζει τον... πικρό αποκλεισμό.

Ως εκ τούτου, ο όμιλος έληξε με τη Γαλλία στην κορυφή με 7 βαθμούς, ακολούθησαν με 5 οι Ιρλανδοί, στους 2 έφτασε η Νορβηγία, ενώ στον έναν βαθμό έμεινε η Ελλάδα, η οποία όντας στην 4η θέση, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της προκριματικής διαδικασίας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ19: Κριαράς, Αυγητίδης, Αβραμούλης, Βύντρα(36' Bενέτης), Κυριαζίδης(84' Τσιόκος), Κάπελλας(84' Θεοχάρης), Γκιόκα, Καινουργιάκης, Αρετής(84' Σιτμαλίδης), Κρομμύδας, Μπέρδος(56' Κάνιος)

Γαλλία Κ19: Ζουρντρέν, Ραϊανί, Λομέ, Γκοφί, Μπολί, Γκαντού(67' Αζιζί), Ασάμπ(60' Κουλιμπαλί), Λεκές, Αμπντερεμπί(60' Βοσά), Αζρού(67' Σεμπί), Βαλερό.