Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για τις απουσίες της ΑΕΚ παρομοιάζοντάς τες με τον κομήτη του Χάλεϊ, θέλοντας να δείξει την σπανιότητα του φαινομένου.

Στην προπόνηση της Τρίτης, ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε δύο ακόμη παίκτες να μένουν εκτός προγράμματος. Ο Δημήτρης Φλιώνης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, ενώ ο Δημήτρης Κατσίβελης ένιωσε ενόχληση στους γλουτούς. Κάπως έτσι, είναι αμφίβολοι για το αυριανό (18/11, 19:00) ματς απέναντι στην Φάλκο. Στις σταθερές απουσίες της ΑΕΚ παραμένουν οι Σκορδίλης, Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Φίζελ και Ουίλιαμς, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει στις ομαδικές προπονήσεις.

Ένα τέτοιο φαινόμενο στο ρόστερ μιας ομάδας εμφανίζεται κάθε... 53 χρόνια, σύμφωνα με τον προπονητή της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος έχει να διαχειριστεί μια ασυνήθιστη κατάσταση.

«Ο πιο γνωστός κομήτης, ο κομήτης του Χάλεϊ, εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια… Μετά από 53 χρόνια προπονητικής καριέρας μου, εμφανίστηκε ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο και σ’ εμάς… Να βλέπω δηλαδή σε προπόνηση, ας την πούμε προπόνηση, περισσότερους προπονητές, παρά παίκτες. Είχαμε τρεις έμπειρους παίκτες και δύο τέως εφήβους χθες… Ίσως, συμβεί κάτι τέτοιο ξανά σε κάποιον προπονητή μετά από 53 χρόνια! Ας ελπίσουμε, ότι αύριο το πρωί θα μετρήσουμε περισσότερους παίκτες εν όψει του αγώνα. Αυτή είναι η κατάσταση…

Εννοείται, ότι η αναμέτρηση με Φάλκο έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την πορεία μας στο BCL. Δυστυχώς, δεν είμαστε η ίδια ομάδα που πριν μερικές ημέρες νικήσαμε στην Ουγγαρία. Μας λείπουν τα δύο βασικά "τεσσάρια". Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με περισσότερους γκαρντ. Η Φάλκο στο ματς της Ουγγαρίας εμφανίστηκε αγχωμένη, ίσως επειδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια πίστεψε, ότι είναι το φαβορί. Στο αυριανό ματς, θα είναι πιο χαλαρή κι αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για νίκη παρά τα πολλά κενά στο ρόστερ της ομάδας μας», δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης.

Στα ευχάριστα νέα, ο Νέλι Τζόζεφ επέστρεψε στις προπονήσεις. Ο παίκτης είχε απουσιάσει από το πρόγραμμα της Δευτέρας λόγω διαστρέμματος και πλέον υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα.