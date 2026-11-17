Με διαφορετική εμφάνιση θα παραταχθεί η Aston Martin στο Grand Prix του Λας Βέγκας, καθώς τα λογότυπα της Honda εξαφανίζονται από τα μονοθέσιά της και τη θέση τους παίρνει η Acura!

Μια ιδιαίτερη αλλαγή ετοιμάζει η Aston Martin για τον τρίτο και τελευταίο φετινό αγώνα της Formula 1 επί αμερικανικού εδάφους, με τα μονοθέσια των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να αποκτούν διαφορετική εμφάνιση στους δρόμους του Λας Βέγκας.

Συγκεκριμένα, η Honda παραχωρεί τη θέση της στην Acura, την πολυτελή μάρκα του ιαπωνικού ομίλου που δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική. Τα λογότυπά της θα αντικαταστήσουν εκείνα της Honda στο ρύγχος και στο κάλυμμα του κινητήρα της AMR26, ενώ θα εμφανίζονται και στις αγωνιστικές φόρμες των δύο οδηγών.

From every angle. See more of our #LasVegasGP livery with @CoreWeave. https://t.co/wXbDw5vzKa — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 16, 2026

Φυσικά, δεν πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή μονάδων ισχύος, αλλά για μια εμπορική κίνηση της Honda, η οποία αξιοποιεί την τεράστια προβολή του αμερικανικού Grand Prix για να προωθήσει την Acura.

Παράλληλα, η Aston Martin θα προσθέσει λευκές λεπτομέρειες στο ρύγχος, στα πλαϊνά και στο κάλυμμα του κινητήρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την CoreWeave.

Ωστόσο, οι αλλαγές στο grid δεν σταματούν εκεί. Η Williams θα παρουσιάσει την FW48 με εντυπωσιακό μπλε χρωμιωμένο χρωματισμό για τους Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ, ενώ η Alpine θα ενισχύσει το ροζ χρώμα στα πλαϊνά της, προβάλλοντας την BWT, η οποία αποχωρεί από τη θέση του βασικού χορηγού της ομάδας.