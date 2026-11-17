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Μετά από ένα διάστημα μεγαλύτερο των 2,5 μηνών ο Γιώργος Τανούλης μπήκε ξανά στις ομαδικές προπονήσεις του Άρη.

Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε τεθεί νοκ άουτ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, όταν στις 26 Αυγούστου είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου.

Μετά από περίπου 2,5 μήνες ο Τανούλης επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις, συμμετέχοντας από σήμερα σε κάποια κομμάτια του προγράμματος.

Το προσεχές διάστημα θα ανεβάσει ρυθμούς και με την ευκαιρία της διακοπής για τις εθνικές ομάδες θα μπορεί να τεθεί έπειτα στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Μέσα στον Δεκέμβριο ο Τανούλης αναμένεται να είναι σε θέση να μπει και στα επίσημα ματς των «κιτρινόμαυρων».

Υπενθυμίζεται πως πριν έναν χρόνο είχε σταθεί άτυχος, καθώς έχοντας υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου, έχασε όλη τη σεζόν.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη media day του Άρη ενόψει Λε Μαν (18/11, 20:00):