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Μία ακόμη απουσία για τον ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Μανρέσα, καθώς ο Φόστερ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Ισπανία λόγω διαστρέμματος.

Με μία σημαντική απουσία ταξίδεψε στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (18/11) απέναντι στη Μανρέσα, καθώς ο Φόστερ δεν ακολούθησε την αποστολή του Δικεφάλου.

Ο Αμερικανός αποκόμισε ένα διάστρεμμα από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, όπου υποβάλλεται σε θεραπείες προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Έτσι, ο Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να διαχειριστεί μία ακόμη απουσία σε μία ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην Ισπανία έχει μπροστά του και το ντέρμπι με τον Άρη.

