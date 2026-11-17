Μετά το παιχνίδι των ΗΠΑ με την Αϊτή στο Σινσινάτι, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα μεταβεί με τζετ στο Μάντσεστερ για να πιάσει δουλειά στη Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε επισήμως τη συμφωνία της με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από αύριο, μετά το τελευταίο του ματς στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ κόντρα στην Αϊτή. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στο Σινσινάτι, θα λήξει τα ξημερώματα και αμέσως μετά ο Αργεντινός τεχνικός θα φύγει από το γήπεδο με προορισμό το αεροδρόμιο της πόλης.

Εκεί θα τον περιμένει ναυλωμένο τζετ από τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας για να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ, όπου αναμένεται να φθάσει αύριο το πρωί για να γίνει η επίσημη παρουσίαση του και στη συνέχεια να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους «κόκκινους διαβόλους», όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail».

Ο Ποτσετίνο θα επιστρέψει έτσι στην Premier League, όπου στο παρελθόν έχει εργαστεί στη Σαουθάμπτον (2013-2014), στην Τότεναμ (2014-2019), την οποία οδήγησε ως τον τελικό του Champions League, και στην Τσέλσι (2023-2024). Ο 54χρονος προπονητής έχει εργαστεί επίσης στην Εσπανιόλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ το Σεπτέμβριο του 2024 ανέλαβε καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή στις ΗΠΑ, με τις οποία έφτασε ως τους «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

