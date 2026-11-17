Φιλικό παιχνίδι με μεγάλη χρησιμότητα από πολλές απόψεις για τον Μάρκο Νίκολιτς ήταν αυτό που έδωσε χθες η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλδεια όπου βγάζοντας σοβαρότητα επικράτησε (3-0) της ΑΕ Λεμεσού.

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, με αφορμή τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ήθελε να βάλει, όσους έχουν μείνει πίσω, σε διαδικασία αγωνιστικού ρυθμού και το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν υψηλά επίπεδα έντασης, έχοντας ως καλύτερο διάστημα αυτό του ξεκινήματος, όπου πέτυχαν το πρώτο τέρμα με τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός εξτρέμ αναμφίβολα, είναι το μεγάλο κέρδος όχι μόνον του σημερινού αγώνα αλλά ευρύτερα, καθώς θυμίζω πως είχε ταξιδέψει τον Αύγουστο στην Ελβετία για να κλείσει στη Σερβέτ με την μεταγραφή του να χαλάει τελευταία στιγμή. Η επιστροφή του σηματοδότησε αυτομάτως την επανένταξη του στα πλάνα του Νίκολιτς και ήδη μετρά 8 συμμετοχές βγάζοντας πολύ καλό πρόσωπο ιδίως με τον ΟΦΗ όπου ξεκίνησε.

Ο Κουτέσα, ήταν σήμερα ότι πιο επικίνδυνο είχε να παρουσιάσει η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά καθώς δημιούργησε πολλά ρήγματα από τα αριστερά με την ταχύτητα του και το παιχνίδι ένας με έναν ενώ άνοιξε το σκορ με εξαιρετική εκτέλεση μέσα από την περιοχή. Είναι δεδομένο πως θα προσφέρει σημαντικές λύσεις στη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς έχει επανέλθει στην ευρωπαϊκή λίστα, με δεδομένο πως διαθέτει χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα και η κίνηση στο χώρο στο ανοιχτό γήπεδο που δεν τα έχουν άλλοι παίκτες της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, δεύτερο μεγάλο κέρδος σήμερα, ήταν η παρουσία του Θωμά Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια σε αγώνα, έστω και φιλικής μορφής, μετά από δυο μήνες, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα στον καρπό. Ο Στρακόσα, ενέπνεε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα τη γνωστή σιγουριά που βγάζει, ήταν άνετος, αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του ψηλά και χαμηλά, ενώ στην επανάληψη χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια υψηλού επιπέδου απόκρουση σε πλασέ αντιπάλου βγάζοντας την μπάλα στη γωνία με τα ακροδάχτυλα. Εκεί που χρειάστηκε ο Θωμάς ήταν παρών και έδειξε πως είναι πλέον έτοιμος να πάρει ξανά την φανέλα με τον άσο με την επανέναρξη, αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Σαββάτου με την Καλαμάτα.

Πολύ καλά επίπεδα απόδοσης έπιασαν και οι Αριάγκα - Γκατσίνοβιτς που ήταν ίσως οι πιο σταθεροί βάσει απόδοσης σε διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα θυμίζουμε, πως αποφάσισε να μην πάει στην εθνική του ομάδα μένοντας πίσω για να δουλέψει στα Σπάτα και να εμφανιστεί καλύτερος με την επανέναρξη. Αγωνίστηκε σήμερα στον γνωστό του ρόλο στον άξονα κρατώντας την θέση μπροστά από τα στόπερ και έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι τόσο ανασταλτικά που ήταν κυριαρχικός στις διεκδικήσεις, όσο και δημιουργικά.

Άλλωστε το πρώτο γκολ ξεκινά από τα δικά του πόδια κάνοντας μια ωραία σέντρα προς τον Σαχαμπό πριν η μπάλα καταλήξει στον σκόρερ Κουτέσα. Από την πλευρά του ο Γκατσίνοβιτς που προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Ρεάλ και τον Λεβαδειακό, επιβεβαίωσε και σήμερα όπως βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση σωματικά. Έπαιξε σε έναν σύνθετο ρόλο σαν ψευτο9άρι και κινούνταν στην κορυφή αλλά και πιο πίσω. Είχε κατα βάση σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια, ενώ το δεύτερο γκολ ξεκινά από ενέργεια του καθώς κάνει ωραία κίνηση από δεξιά.

Τέλος, κέρδος, μπορεί να χαρακτηριστεί η... επανεμφάνιση του Χακίμ Σαχαμπό ο οποίος είχε γκολ και ασίστ σήμερα και γενικότερα παίζοντας στον άξονα δίπλα στον Αριάγκα έδειξε μεσοεπιθετικά καλά πράγματα. Βεβαίως ο ανταγωνισμός στον άξονα της ΑΕΚ είναι μεγάλος οπότε δύσκολα θα βρει θέση πλην των αγώνων Κυπέλλου. Σε κάθε περίπτωση ο μέσος από την Ρουάντα έδειξε καλό πρόσωπο, όπως καλό πρόσωπο έδειξαν και οι πέντε νεαροί που χρησιμοποίησε σήμερα ο Νίκολιτς καθώς ανταποκρίθηκαν.

Ο πιο... έτοιμος εξ αυτών είναι αναμφίβολα ο 20χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος, τον οποίο άλλωστε ο Νίκολιτς ξεκίνησε βασικό και στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακού ενώ του έχει δώσει και 53 λεπτά στο Κύπελλο. Ο Χριστακόπουλος, έπαιξε στο πρώτο μέρος στο δεξί άκρο της άμυνας και στην επανάληψη δεξιός μεσοεπιθετικός μετά την αντικατάσταση του 16χρονου Στέφανου Τσαντήλα που είναι ο... βενιαμίν αλλά αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ της ΑΕΚ. Τέλος, ο 17χρονος Σιούτας που διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με ωραίο σουτ δικαιολόγησε με το θράσος του τα καλά σχόλια που ακούγονται για το ταλέντο του, ενώ αγωνίστηκαν στο φινάλε και οι Παναγιώτης Φραντζεσκάκης - Σταύρος Ψυρόπουλος που επίσης έχουν προοπτικές.