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Η Τρίτη 17 Νοεμβρίου έχει τριπλό ποδοσφαιρικό ραντεβού στις 21:45

Η Πορτογαλία δοκιμάζεται στην Ουαλία, η Δανία υποδέχεται τη Νορβηγία και η Ουγγαρία αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία. Στη Superbet, η βραδιά του Nations League συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και ενισχυμένους συνδυασμούς* με γκολ, κόρνερ, κάρτες και τις προσπάθειες των πρωταγωνιστών!

Οι εθνικές ομάδες δίνουν τον ρυθμό και το πρόγραμμα φέρνει τρεις αναμετρήσεις με διαφορετικό χαρακτήρα. Η Ουαλία θέλει να δυσκολέψει την Πορτογαλία, Δανία και Νορβηγία συναντιούνται σε μια σκανδιναβική μονομαχία, ενώ η Ουγγαρία αναζητά την εντός έδρας νίκη απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Από την πρώτη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Superbet συγκεντρώνει τις διαθέσιμες αγορές και τις ενισχυμένες επιλογές των τριών αγώνων.

Ουαλία – Πορτογαλία: Οι φιλοξενούμενοι έχουν το προβάδισμα!

Τρίτη 17 Νοεμβρίου | 21:45

Η Ουαλία υποδέχεται την Πορτογαλία, σε ένα παιχνίδι όπου η δύναμη της έδρας συναντά την επιθετική ποιότητα των φιλοξενούμενων.

Οι Πορτογάλοι θέλουν να πάρουν την πρωτοβουλία και να δημιουργήσουν ευκαιρίες μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Η Ουαλία καλείται να περιορίσει τους χώρους και να αξιοποιήσει τις δικές της στιγμές στην επίθεση.

Στις Super αποδόσεις της αναμέτρησης, η Πορτογαλία έχει τον πρώτο λόγο:

Ουαλία νίκη: 6.60 *

Ισοπαλία: 5.20 *

Πορτογαλία νίκη: 1.46*

Πορτογαλικά γκολ και κόρνερ σε ενισχυμένη απόδοση 3.00*!

Ο πρώτος ενισχυμένος συνδυασμός του Ουαλία – Πορτογαλία εστιάζει στην επιθετική παρουσία των φιλοξενούμενων:

Πορτογαλία Over 1.5 γκολ.

Πορτογαλία Over 5.5 κόρνερ.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.70 σε 3.00*!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται τουλάχιστον δύο γκολ και έξι κόρνερ από την Πορτογαλία.

Σουτ στην εστία και γκολ από 3.10 σε 3.40*!

Μία ακόμη ενισχυμένη επιλογή συνδυάζει:

Over 9.5 συνολικά σουτ στην εστία.

Over 3.5 συνολικά γκολ.

Ενισχυμένη απόδοση: 3.40*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται με τουλάχιστον δέκα σουτ στην εστία και τέσσερα γκολ συνολικά.

Δανία – Νορβηγία: Σκανδιναβική μάχη με τον Χάαλαντ στο επίκεντρο!

Τρίτη 17 Νοεμβρίου | 21:45

Το Δανία – Νορβηγία φέρνει μία από τις πιο αμφίρροπες συναντήσεις της βραδιάς, όπως αποτυπώνεται και στις αποδόσεις.

Οι Δανοί θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να ελέγξουν τον ρυθμό. Οι Νορβηγοί αναζητούν τους χώρους που θα τους επιτρέψουν να απειλήσουν, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στην αντίπαλη περιοχή.

Οι Super αποδόσεις της Superbet διαμορφώνονται ως εξής:

Δανία νίκη: 2.50 *

Ισοπαλία: 4.15 *

Νορβηγία νίκη: 2.70*

Γκολ Χάαλαντ και νίκη Νορβηγίας στο 3.40*!

Ο Νορβηγός επιθετικός πρωταγωνιστεί στον ενισχυμένο συνδυασμό της αναμέτρησης:

Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει.

Νορβηγία νίκη.

Ενισχυμένη απόδοση από 3.10 σε 3.40*!

Μία επιλογή που συνδέει το γκολ του Χάαλαντ με το διπλό της εθνικής του ομάδας.

Γκολ εκατέρωθεν και κάρτες σε ενισχυμένη απόδοση 3.30*!

Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός περιλαμβάνει:

Κάθε ομάδα Over 1.5 κάρτες.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Από 3.00 σε 3.30*!

Για την επιβεβαίωση χρειάζεται να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να δεχθούν τουλάχιστον δύο κάρτες η καθεμία.

Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία: Βάργκα και νίκη σε ενισχυμένη απόδοση 2.65*!

Τρίτη 17 Νοεμβρίου | 21:45

Η Ουγγαρία υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία, με στόχο να μετατρέψει την έδρα της σε πλεονέκτημα.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες και να βρουν ουσία στην τελική προσπάθεια. Η Βόρεια Ιρλανδία αναζητά αμυντική συνοχή και αποτελεσματικότητα στις δικές της επιθέσεις.

Στις ενισχυμένες αποδόσεις της Superbet, ξεχωρίζει ο συνδυασμός:

Μπάρναμπας Βάργκα Over 0.5 σουτ στην εστία.

Ουγγαρία νίκη.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.40 σε 2.65*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται με τουλάχιστον ένα σουτ του Βάργκα στην εστία και νίκη της Ουγγαρίας.

Τρεις σέντρες στις 21:45 — όλη η δράση στη Superbet!

Το πρόγραμμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου:

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.