Έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της εθνικής Πορτογαλίας απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε η μητέρα του, Ντολόρες Αβέιρο, αφήνοντας αιχμές τόσο κατά της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας όσο και κατά των πρώην συμπαικτών του γιου της.

Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει πως χάρηκε για την ήττα της Πορτογαλίας με 4-1 από τη Δανία, στο Nations League.

«Η εθνική ομάδα άξιζε την ήττα. Χάρηκα γι' αυτό! Τον εξαπάτησαν. Δεν έδειξαν σεβασμό στο πρόσωπό του, ούτε καν οι συμπαίκτες του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε εκδήλωση στο «Ζοζέ Αλβαλάδε».

Παρά το γεγονός ότι η Πορτογαλία τίμησε τον 41χρονο σταρ πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία, η μητέρα του θεώρησε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έγινε τη σωστή στιγμή. Οι διεθνείς εμφανίστηκαν με τον αριθμό «7» στις φανέλες τους, ενώ στο έβδομο λεπτό οι φίλαθλοι χειροκρότησαν τον πρώην αρχηγό τους, με τη φωτογραφία του να προβάλλεται στη γιγαντοοθόνη.

Ωστόσο, για την Ντολόρες, η τιμητική αυτή κίνηση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί παρουσία του ίδιου του Κριστιάνο.

«Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε γίνει παρουσία του, όχι χωρίς αυτόν. Η τιμή θα αποδοθεί εδώ, στη Σπόρτινγκ. Εκεί τον εκτιμούν», τόνισε, δείχνοντας την προτίμησή της στον σύλλογο όπου ο Ρονάλντο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό τις δηλώσεις της μητέρας του ποδοσφαιριστή.

«Η μητέρα του Ρονάλντο είναι μια κυρία που σέβομαι πολύ. Μια μητέρα είναι μητέρα, δεν αλλάζει αυτό. Κατανοώ τις δηλώσεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά.