Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φαμπιάν Ρουίθ επιδιώκει η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία και την Ισπανία.

Ο 30χρονος διεθνής Ισπανός κεντρικός μέσος αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ευρώπης από το 2022, όταν και αποκτήθηκε από τη Νάπολι, και από τότε είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Diario Sport» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Πάντως στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο διεθνής μέσος μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης θέλει να επιστρέψει και να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που τον ανέδειξε από τις ακαδημίες της: Την Μπέτις. «Ολοι ξέρουν την αγάπη μου για την ομάδα αυτή. Της χρωστώ πολλά και σίγουρα θα ήθελα να επιστρέψω σε λίγα χρόνια και να κλείσω την καριέρα μου, φορώντας τη φανέλα της πρώτης ομάδας μου», τόνισε σχετικά ο Ρουίθ.