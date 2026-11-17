Ο Μπαρτ Φερμπρούχεν δεν έκρυψε την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του μετά τη βαριά ήττα της Ολλανδίας με 5-0 από τη Γερμανία για το Nations League, κάνοντας λόγο για μια ντροπιαστική εμφάνιση.

Μόλις τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβο με 7-0 απέναντι στην Ελλάδα, οι «οράνιε» γνώρισαν έναν εξίσου σκληρό διασυρμό, αυτή τη φορά από τη Γερμανία, χάνοντας την πρώτη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας, Μπαρτ Φερμπρούχεν, δεν προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και ασκώντας έντονη κριτική στην εικόνα της ομάδας.

«Θα μπορούσαν εύκολα να μας είχαν βάλει και οκτώ γκολ. Είμαι μέρος της ομάδας και έχω το ίδιο μερίδιο ευθύνης με τους υπόλοιπους. Είναι ντροπή. Είμαστε όλοι καλοί ποδοσφαιριστές, αγωνιζόμαστε σε υψηλό επίπεδο και γνωρίζουμε τι περιμένουν από εμάς. Δεν το δείξαμε αυτό», ανέφερε αρχικά.

Ο γκολκίπερ της Μπράιτον χαρακτήρισε την ήττα ένα τεράστιο χαστούκι, ενώ παραδέχθηκε πως πρόκειται για μία από τις χειρότερες στιγμές του με το εθνόσημο.

«Αυτά είναι πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεσαι ταλέντο ή ποιότητα. Πιστεύω ότι ο προπονητής είναι σοκαρισμένος από αυτό. Είναι ένα τεράστιο χαστούκι και για μένα μία από τις χειρότερες στιγμές μου με την εθνική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε από αυτό, ώστε να βγει κάτι καλό», κατέληξε.

Μάλιστα, η ένταση του Φερμπρούχεν ήταν εμφανής και κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς οι τηλεοπτικές κάμερες τον κατέγραψαν να εκφράζει έντονα τα παράπονά του προς τους συμπαίκτες του.