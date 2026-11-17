Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανυπομονεί να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Αν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός αγώνων στον Ολυμπιακό, ο ίδιος σκέφτεται ήδη τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα. Όντας ιδιαίτερα ενεργός στα social media, ο 30χρονος γκαρντ έκανε σήμερα μια ανάρτηση, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να παίξει ξανά στη «γαλανόλευκη».

«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Σχεδόν έφτασε ξανά εκείνη η ώρα», έγραψε συνοδεύοντας μια φωτογραφία του με τη φανέλα της Εθνικής.

Η ανάρτηση δεν είναι τυχαία, καθώς η «επίσημη αγαπημένη» έχει υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία (26/11) και την Ισπανία (29/11), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.