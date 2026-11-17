Ο Χρήστος Μανδάς μίλησε στο SDNA για την αντίδραση της Εθνικής Ελλάδας, τη γλυκόπικρη γεύση από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στον όμιλο του Nations League, για το πώς έζησαν την πρόκριση της Ελπίδων στο Euro 2027, αλλά και τη δική του παρουσία στην Ιταλία.

Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα συνοδεύτηκε από νίκη, όχι όμως και από την κατάληξη που θα ήθελε η Εθνική στον όμιλο του Nations League. Ο ίδιος, πάντως, δεν κρύβει την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας, ενώ μιλά με περηφάνια για τη νέα γενιά της Ελπίδων: «είδαμε το γκολ της ισοφάρισης στα αποδυτήρια και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί σαν τρελοί, είμαστε πραγματικά περήφανοι και έχουν απίστευτο ταλέντο»

Σε προσωπικό επίπεδο, αισθάνεται πως έχει ξαναβρεί τον εαυτό του, χωρίς όμως να θεωρεί πως έχει φτάσει στο ταβάνι του: «έχω πάρα πολλά να δώσω ακόμα».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Χρήστος Μανδάς:

«Καταφέραμε και βγάλαμε αντίδραση μετά από ένα δύσκολο αποτέλεσμα και μία βαριά ήττα. Είμαι χαρούμενος για την παρουσία μου στο αρχικό σχήμα και θα είμαι εδώ όποτε με χρειαστεί ο προπονητής. Έχουμε μια γλυκόπικρη γεύση γιατί ήρθε η νίκη ωστόσο μείναμε εκτός της πρώτης δυάδας αλλά αποδείξαμε πως μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο».

Για το επίπεδο τον αντίπαλων και την παραμονή στη league A: «Εμείς βάλαμε τους εαυτούς μας εδώ σε αυτό το επίπεδο, απέναντι σε μεγάλες ομάδες και είναι αυτό που μας άξιζε, αυτό θέλαμε και είναι στο χέρι μας να το συνεχίσουμε και να το κρατήσουμε».

Για το αν περίμεναν μία τέτοια πορεία στον όμιλο με τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία: «Ήξερα, βλέπω τα παιδιά κάθε βράδυ. Σήμερα ήταν το πρώτο μου παιχνίδι, τα υπόλοιπα τα είδα από τον πάγκο. Ήξερα την αξία όλων, οπότε δεν μου έκανε εντύπωση η βαθμολογική μας συγκομιδή. Υπερβάλαμε εαυτό, γιατί όταν παίζεις με τέτοιους αντιπάλους δεν είναι εύκολο. Δείξαμε ότι είμαστε δίκαια στην πρώτη κατηγορία».

Για την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro 2027: «Είμαστε πολύ περήφανοι γι΄ αυτά τα παιδιά, είδαμε το γκολ της ισοφάρισης στα αποδυτήρια και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί σαν τρελοί, είμαστε πραγματικά περήφανοι και έχουν απίστευτο ταλέντο, όπως το έχουν δείξει. Ευχόμαστε να έχουν ανάλογη συνέχεια και με το καλό να έρθουν στην πρώτη ομάδα και να είμαστε όλοι μαζί».

Για το αν βρίσκεται στην καλύτερη φάση του καθώς και για τα πεπραγμένα του στην Ιταλία: «Περνάω πολύ όμορφα ποδοσφαιρικά, έχω βρει τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά, σε μια πολύ καλή φάση, αγωνίζομαι αλλά όχι δεν είμαι στην καλύτερη φάση γιατί νιώθω μέσα μου ότι έχω πάρα πολλά να δώσω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα».

Όσο για τη στήριξη του κόσμου: «Ο κόσμος έχει δείξει πως είναι δίπλα μας ανεξαρτήτου γηπέδου, είναι η δύναμη μας και ελπίζουμε να τον κάνουμε χαρούμενο στο μέλλον. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε κάθε γήπεδο».