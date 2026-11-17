Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να ανεβάζει τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την παρουσία του στην Μπενφίκα να αποτυπώνεται και σε οικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του CIES Football Observatory, ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πιο πολύτιμους σέντερ φορ που αγωνίζονται εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Big-5), με εκτιμώμενη μεταγραφική αξία 61,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 27χρονος στράικερ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του με τις εμφανίσεις και την παραγωγικότητά του. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρά 19 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ, επιδόσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αγωνιστική και μεταγραφική του αξία.

Μπροστά από τον Παυλίδη βρίσκεται μόνο ο Νικολό Τρεσόλντι της Κλαμπ Μπριζ, ο οποίος αποτιμάται στα 67,8 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με εκτιμώμενη αξία 57,6 εκατομμυρίων ευρώ.