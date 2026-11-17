Στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Euroleague φέτος, απουσιάζει η μεγάλη γκρίνια για τη διαιτησία, με τους λόγους να είναι αρκετούς.

Μετά από 11 αγωνιστικές στη φετινή Euroleague, παρατηρούνται λιγότερα λάθη της διαιτησίας, αλλά και σημαντικά λιγότερη γκρίνια, σε σχέση με τις περασμένες σεζόν. Το basketnews αναλύει τους λόγους που συμβαίνει αυτό.

Αναλυτικά:

«Τι έχει αλλάξει λοιπόν; Αν και χρησιμοποιείται ένα νέο σύστημα ορισμών με τεχνητή νοημοσύνη, η λίγκα συνεχίζει να εμπιστεύεται μια μικρή ομάδα έμπειρων διαιτητών, αφήνοντας τους νεότερους διαιτητές χωρίς σαφή πορεία ανάπτυξης.

Τα λιγοστά δημόσια παράπονα των ομάδων για τη διαιτησία βέβαια, οφείλεται σε μια σειρά από λόγους. Οι προπονητές δεν εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους, καθώς υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας και υψηλών προστίμων. Ένας ακόμα λόγος είναι η εξέλιξη των αγώνων φέτος, καθώς περίπου τα μισά έχουν λήξει με διψήφια διαφορά, οπότε δεν επικαλέστηκαν οι ηττημένοι τη διαιτησία.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την απουσία από τις ομάδες ανθρώπων με επαγγελματική γνώση διαιτησίας που να μπορούν να αναλύσουν ένα παιχνίδι από διαιτητικής άποψης. Και μερικές φορές οι ομάδες δεν κατανοούν κάποιες ερμηνείες των κανονισμών, ούτε μπορούν να αντιληφθούν γιατί οι διαιτητές μπορεί να πήραν λάθος (ή σωστή) απόφαση.

Τέλος, αν ένας σχετικά μικρός αριθμός διαιτητών σφυρίζει τα παιχνίδια, αυτό σημαίνει ότι οι κορυφαίοι διαιτητές της Euroleague θα είναι παρόντες στα περισσότερα παιχνίδια.

Αλλά αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθος σφυρίγματα και πως στη διαιτησία όλα είναι τέλεια, καθώς οι διαιτητές παίρνουν σε αρκετές περιπτώσεις λανθασμένες αποφάσεις.

Χαρακτηριστική είναι μια φάση στο φινάλε του Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα. Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε ένα σουτ 21 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, δίνοντας στην ομάδα του το προβάδισμα. Ωστόσο δεν δόθηκε φάουλ στο σπρώξιμο του Μάρτιν στο σουτ. Δεν έγινε αντιληπτό επειδή ο διαιτητής που κάλυπτε το παιχνίδι δεν έμεινε στον σουτέρ. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα έπρεπε να εκτελέσει και μια βολή, αλλά αντ' αυτού ο Ρόμπινσον στη συνέχεια πέτυχε το καλάθι της νίκης για την Μπαρτσελόνα.

Οσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον ορισμό διαιτητών, μάλλον ήταν ένα κόλπο μάρκετινγκ. Κι αυτό γιατί μετά από 11 αγωνιστικές δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει ακριβώς τη διαδικασία αλλά μάλλον αποτελεί μια βελτίωση μιας υπάρχουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Εξάλλου, η Euroleague χρησιμοποιεί προγραμματισμό με τη βοήθεια υπολογιστή για τους ορισμούς διαιτητών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη πολλαπλές μεταβλητές, περιορισμούς και κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, η Euroleague εμπιστεύεται κυρίως τους έμπειρους διαιτητές και δεν δίνει ευκαιρίες σε νέους, προκαλώντας ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Ωστόσο, μετά από 11 αγωνιστικές, κάτι γίνεται… σωστά, καθώς τα παράπονα για τη διαιτησία έχουν περιοριστεί και δεν υπάρχουν ανακοινώσεις διαμαρτυρίες από τις ομάδες».

