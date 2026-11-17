Μικρό σε διαστάσεις, πολυτάλαντο στην καθημερινότητα και με επιδόσεις που ξεπερνούν τις πρώτες εντυπώσεις. Το νέο Škoda Epiq 55 μπαίνει στο παιχνίδι της ηλεκτροκίνησης με 211 ίππους, χώρους για οικογένεια και αυτονομία έως 440 χιλιόμετρα. Και έχει περισσότερα κοινά με τον Μπερνάρντο Σίλβα από όσα φαντάζεται κανείς.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου η ταχύτητα, η δύναμη και τα αθλητικά προσόντα συχνά μονοπωλούν τη συζήτηση, ο Μπερνάρντο Σίλβα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Με ύψος 1,73 μ., ο Πορτογάλος έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο χρήσιμους και πολυδιάστατους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Η αξία του βρίσκεται στον τρόπο που σκέφτεται, κινείται και διαβάζει το παιχνίδι.

Μπορεί να παίξει στον άξονα, να μετακινηθεί στα άκρα, να οργανώσει την επίθεση, να πιέσει τον αντίπαλο και να βρεθεί την κατάλληλη στιγμή στην περιοχή. Ένας ποδοσφαιριστής που καταλαβαίνει τι χρειάζεται η ομάδα του και προσαρμόζει ανάλογα το παιχνίδι του. Το μέγεθός του ουδέποτε αποτέλεσε εμπόδιο για να κάνει τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο.

Αυτή η ποδοσφαιρική φιλοσοφία μάς φέρνει στο νέο Škoda Epiq. Το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της τσεχικής εταιρείας έχει μήκος μόλις 4,17 μέτρα, αλλά διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που δύσκολα περιμένεις από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Προσφέρει μεγάλους χώρους, 211 ίππους, αξιόλογη αυτονομία και οδηγική συμπεριφορά που μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές απαιτήσεις.

Αν ο Μπερνάρντο είναι ο παίκτης που καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις, το Epiq φιλοδοξεί να καλύψει περισσότερους από έναν ρόλους στην καθημερινότητα. Και η έκδοση 55, με τη μεγαλύτερη μπαταρία και τον ισχυρότερο κινητήρα της γκάμας, είναι η καταλληλότερη για να διαπιστώσουμε πόσο καλά τα καταφέρνει.

Ένα μικρό SUV που μπαίνει στο γήπεδο με δική του ταυτότητα

Η Škoda έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικογένεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα Enyaq και Elroq να καλύπτουν μεγαλύτερες κατηγορίες. Το Epiq αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του μικρότερου και οικονομικότερου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, με σαφή προσανατολισμό στις καθημερινές μετακινήσεις.

Όπως μια ποδοσφαιρική ομάδα χρειάζεται διαφορετικούς τύπους παικτών για να αποκτήσει ισορροπία, έτσι και μια ολοκληρωμένη γκάμα αυτοκινήτων χρειάζεται μοντέλα με διαφορετικές αποστολές. Το Epiq έρχεται να καλύψει τη θέση του ευέλικτου, πρακτικού ηλεκτρικού SUV, με δυνατότητα να εξυπηρετήσει ένα ευρύ φάσμα οδηγών.

Παράλληλα, αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής που υιοθετεί ολοκληρωμένα τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Η νέα αυτή προσέγγιση δίνει έμφαση στις γεωμετρικές επιφάνειες, στις έντονες ακμές και στη στιβαρή εμφάνιση, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που δείχνει πιο επιβλητικό από όσο υποδηλώνουν οι πραγματικές του διαστάσεις.

Το εμπρός μέρος έχει αποκτήσει τη δική του προσωπικότητα. Η κλασική μάσκα έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη επιφάνεια Tech-Deck Face, ενώ τα φωτιστικά σώματα σχηματίζουν το χαρακτηριστικό μοτίβο «Τ». Χαμηλότερα, ο προφυλακτήρας διαθέτει οκτώ κάθετα στοιχεία, τα οποία προσθέτουν έναν περισσότερο περιπετειώδη χαρακτήρα στην εικόνα του αυτοκινήτου.

Ανάλογη σχεδιαστική λογική συναντάμε στο πίσω μέρος. Τα φωτιστικά σώματα εκτείνονται προς τα άκρα, η αεροτομή αποτελεί συνέχεια της οροφής και τα μαύρα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος υπογραμμίζουν την SUV ταυτότητα. Η ονομασία Škoda εμφανίζεται ολογράφως, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό «βέλος» στο αμάξωμα.

Οι αναλογίες του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Epiq έχει μήκος 4.171 χιλιοστά, πλάτος 1.798 χιλιοστά και ύψος 1.581 χιλιοστά. Το μεταξόνιο των 2.601 χιλιοστών αποδεικνύεται σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στους σχεδιαστές να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τον διαθέσιμο χώρο.

Και εδώ βρίσκεται η πρώτη ουσιαστική σύνδεση με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος έχει μάθει να εκμεταλλεύεται κάθε μέτρο του γηπέδου, βρίσκοντας χώρους εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν αδιέξοδα. Οι μηχανικοί της Škoda ακολούθησαν μια αντίστοιχη λογική, αναζητώντας κάθε διαθέσιμο εκατοστό στο εσωτερικό ενός περιορισμένου σε διαστάσεις αμαξώματος.

Εσωτερικό: Εκεί όπου κερδίζει περισσότερους πόντους

Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο το Epiq καταφέρνει να ξεπεράσει τις προσδοκίες που δημιουργεί το μέγεθός του, αυτός είναι η καμπίνα των επιβατών.

Η σχεδίαση ακολουθεί μια σύγχρονη, λιτή φιλοσοφία, με οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν την αίσθηση του πλάτους. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη αφής των 13 ιντσών, μέσω της οποίας ελέγχονται οι περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Τα μενού είναι εύκολα στην κατανόηση και τα μεγάλα εικονίδια διευκολύνουν τη χρήση κατά την οδήγηση.

Ευτυχώς, η Škoda δεν έχει παρασυρθεί από την τάση να μεταφέρει κάθε χειρισμό σε μια οθόνη. Κάτω από το σύστημα πολυμέσων υπάρχουν οκτώ φυσικά πλήκτρα, τα οποία προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, τα προγράμματα οδήγησης και τα συστήματα υποβοήθησης.

Πρόκειται για μια λεπτομέρεια με πραγματική αξία. Όταν οδηγείς, η δυνατότητα να ενεργοποιήσεις μια λειτουργία χωρίς να περιηγηθείς σε διαδοχικά μενού κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη και περιορίζει την απόσπαση της προσοχής. Είναι η ίδια λογική που χαρακτηρίζει έναν καλό μέσο στο ποδόσφαιρο: λιγότερες περιττές κινήσεις, πιο γρήγορες αποφάσεις, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η ποιότητα των υλικών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο για την κατηγορία. Στο επάνω μέρος του ταμπλό υπάρχουν μαλακές επιφάνειες, ενώ χαμηλότερα συναντάμε σκληρότερα πλαστικά. Η συναρμογή είναι προσεγμένη και η συνολική εικόνα αποπνέει τη στιβαρότητα που περιμένεις από ένα σύγχρονο μοντέλο της Škoda.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί και στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Οι επενδύσεις Tectona καλύπτουν διάφορες επιφάνειες της καμπίνας.

Χώροι που δεν περιμένεις από αυτοκίνητο 4,17 μέτρων

Η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, με άνετο κάθισμα που προσφέρει καλή στήριξη. Η σχετικά ψηλή τοποθέτηση του οδηγού εξασφαλίζει ικανοποιητική εποπτεία του δρόμου, ενώ οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επιτρέπουν να βρει κανείς εύκολα τη θέση που τον εξυπηρετεί.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η εκμετάλλευση των χώρων στο πίσω μέρος. Δύο ενήλικοι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν άνετα, ακόμη και αν έχουν ύψος μεγαλύτερο από τον μέσο όρο. Το επίπεδο δάπεδο διευκολύνει και τη μεταφορά τρίτου επιβάτη, τουλάχιστον σε μικρότερες διαδρομές.

Η πρακτικότητα συνεχίζεται στην κεντρική κονσόλα, η οποία έχει δύο επίπεδα. Εκεί υπάρχουν ποτηροθήκες, θέση ασύρματης φόρτισης κινητού, θύρες USB και αρκετοί χώροι για μικροαντικείμενα. Συνολικά, οι αποθηκευτικοί χώροι μέσα στην καμπίνα φτάνουν περίπου τα 28 λίτρα.

Και βέβαια, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι γνωστές λύσεις Simply Clever της Škoda. Η ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού, η ξύστρα πάγου και οι επιμέρους θήκες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας φιλοσοφίας που αντιμετωπίζει τις μικρές καθημερινές ανάγκες με πρακτικές απαντήσεις.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα βρίσκεται πίσω από την πέμπτη πόρτα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 475 λίτρων, επίδοση ιδιαίτερα αξιόλογη για ένα SUV αυτών των διαστάσεων. Το μεγάλο άνοιγμα διευκολύνει τη φόρτωση, ενώ το διπλό δάπεδο, οι γάντζοι και η αφαιρούμενη θήκη για το καλώδιο φόρτισης προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες οργάνωσης.

Στο ποδόσφαιρο λέμε συχνά ότι ένας παίκτης «γεμίζει το γήπεδο» με την παρουσία του. Ο Μπερνάρντο το πετυχαίνει με τις συνεχείς μετακινήσεις και την ικανότητά του να συμμετέχει σε κάθε φάση. Το Epiq, από την πλευρά του, καταφέρνει να γεμίσει με ουσιαστικό περιεχόμενο ένα αμάξωμα που εξωτερικά δείχνει σαφώς μικρότερο από τις δυνατότητές του.

Οι 211 ίπποι αλλάζουν τον χαρακτήρα του

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται η πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen, η οποία έχει εξελιχθεί για τη νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το Epiq διαφοροποιείται από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Škoda, καθώς χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο εμπρός, που μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η έκδοση 55 αποδίδει 211 ίππους και 290 Nm ροπής, χαρακτηριστικά που δίνουν στο μικρό SUV επιδόσεις σαφώς ανώτερες από εκείνες ενός συνηθισμένου αυτοκινήτου πόλης.

Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.

Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε άμεση απόκριση κάθε φορά που ο οδηγός πατά το δεξί πεντάλ. Οι προσπεράσεις πραγματοποιούνται με ευκολία, οι επιταχύνσεις είναι ζωηρές και η διαθέσιμη ροπή κάνει αισθητή την παρουσία της από τα πρώτα μέτρα.

Παρά την ισχύ του, το Epiq διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη δύναμη στους εμπρός τροχούς. Δεν εμφανίζει έντονες αντιδράσεις στο τιμόνι και διατηρεί μια προβλέψιμη συμπεριφορά, ακόμη και όταν ο οδηγός ζητήσει πιο γρήγορη επιτάχυνση.

Εδώ ο παραλληλισμός με τον Μπερνάρντο αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Ο Πορτογάλος μπορεί να κινείται για αρκετή ώρα στον ρυθμό της ομάδας, να κυκλοφορεί την μπάλα και να ελέγχει το παιχνίδι. Όταν όμως παρουσιαστεί ο κατάλληλος χώρος, έχει την ταχύτητα σκέψης και την επιτάχυνση για να αλλάξει τον ρυθμό μιας φάσης. Το Epiq 55 διαθέτει αντίστοιχα ένα σημαντικό απόθεμα δύναμης, έτοιμο να αξιοποιηθεί όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Στον δρόμο: Ευέλικτο στην πόλη, ώριμο στις στροφές

Η πρώτη ευχάριστη διαπίστωση αφορά την ευκολία με την οποία κινείται μέσα στον αστικό ιστό. Οι περιορισμένες διαστάσεις, η καλή ορατότητα και ο κύκλος στροφής των 10,7 μέτρων διευκολύνουν σημαντικά τους ελιγμούς σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα λειτουργίας: Eco, Normal, Sport και Individual. Οι επιλογές επηρεάζουν κυρίως την απόκριση του γκαζιού και τη ρύθμιση του τιμονιού, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε διαδρομής.

Στο Sport, το τιμόνι αποκτά περισσότερο βάρος και προσφέρει καλή πληροφόρηση, χωρίς να χάνει την αμεσότητά του. Το πλαίσιο δείχνει στιβαρό και η συμπεριφορά στις αλλαγές κατεύθυνσης εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η ανάρτηση αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στοιχεία του αυτοκινήτου. Με γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, καταφέρνει να περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές, χωρίς να θυσιάζει την άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Ακόμη και σε δρόμους με έντονες ανωμαλίες, η απόσβεση παραμένει αποτελεσματική. Στον αυτοκινητόδρομο, το Epiq ταξιδεύει με σταθερότητα, ενώ η καλή ηχομόνωση διατηρεί τον αεροδυναμικό θόρυβο σε χαμηλά επίπεδα.

Στα φρένα, η αποτελεσματικότητα είναι ικανοποιητική, αν και η αίσθηση του πεντάλ παραμένει κάπως τεχνητή, χαρακτηριστικό που συναντάμε σε αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η ευελιξία είναι ίσως το στοιχείο που συνδέει περισσότερο την οδηγική συμπεριφορά του Epiq με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή. Ο Μπερνάρντο δεν χρειάζεται μεγάλους χώρους για να κινηθεί. Με μια αλλαγή κατεύθυνσης, μια προσποίηση ή μια γρήγορη περιστροφή του σώματος μπορεί να ξεφύγει από την πίεση. Το Epiq αξιοποιεί αντίστοιχα τις περιορισμένες διαστάσεις του στην πόλη, διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη σταθερότητα όταν ο δρόμος ανοίγει.

One-pedal: Μια λειτουργία που αλλάζει την καθημερινή οδήγηση

Το Epiq διαθέτει λειτουργία one-pedal, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να επιβραδύνει το αυτοκίνητο αφήνοντας το γκάζι, αξιοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας.

Μέσω του επιλογέα στην κολόνα του τιμονιού μπορεί να ενεργοποιηθεί η θέση B, με δύο επίπεδα έντασης. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα μπορεί να ακινητοποιήσει πλήρως το όχημα, με το ισχυρότερο επίπεδο να προσφέρει πιο άμεση επιβράδυνση.

Στην πόλη, όπου οι συνεχείς επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, η συγκεκριμένη λειτουργία μειώνει σημαντικά την ανάγκη χρήσης του φρένου. Παράλληλα, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας.

Στη θέση D, αντίθετα, το αυτοκίνητο επιτρέπει περισσότερο ελεύθερο ρολάρισμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής ενδιάμεσων επιπέδων ανάκτησης, όμως τα συστήματα υποβοήθησης μπορούν να προσαρμόζουν την επιβράδυνση ανάλογα με την κυκλοφορία μπροστά από το όχημα.

Αυτονομία: Πόσο μακριά πηγαίνει πραγματικά;

Η έκδοση Epiq 55 διαθέτει μπαταρία τεχνολογίας NMC, με ωφέλιμη χωρητικότητα 52 kWh. Η εργοστασιακή αυτονομία φτάνει τα 440 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, ενώ η τυποποιημένη κατανάλωση διαμορφώνεται στις 13,9 kWh/100 χλμ.

Στις μεικτές συνθήκες της δοκιμής, με αρκετή κίνηση σε αυτοκινητόδρομο και επαρχιακό δίκτυο, η κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 14,5 kWh/100 χλμ. Με αυτόν τον ρυθμό, η διαθέσιμη ενέργεια αντιστοιχεί σε πραγματική αυτονομία περίπου 360 χιλιομέτρων.

Σε περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες, με ήπιο ρυθμό, κυρίως αστικές μετακινήσεις και ενεργοποιημένο το Eco, η κατανάλωση μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τις 12 kWh/100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει αισθητά την επίδοση της μεικτής διαδρομής.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά αναδεικνύει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Epiq. Στην πόλη αξιοποιεί αποτελεσματικά την ανάκτηση ενέργειας και μπορεί να περιορίζει σημαντικά τις ανάγκες φόρτισης, ενώ στον αυτοκινητόδρομο παραμένει σημαντικό να υπολογίζεται η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση.

Στο ποδόσφαιρο, ένας παίκτης με σωστή διαχείριση δυνάμεων ξέρει πότε να ανεβάσει την ένταση και πότε να κρατήσει την κατοχή, ώστε να παραμείνει αποτελεσματικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει κάνει αυτή την ισορροπία μέρος του παιχνιδιού του. Στο Epiq, η επιλογή προγράμματος οδήγησης και η αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας παίζουν αντίστοιχο ρόλο στη διαχείριση της διαθέσιμης αυτονομίας.

Φόρτιση: Από το 10% στο 80% σε 24 λεπτά

Για την αναπλήρωση της ενέργειας, το Epiq 55 υποστηρίζει εναλλασσόμενο ρεύμα ισχύος έως 11 kW. Σε αντίστοιχο οικιακό wallbox, μια πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου 5,5 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του μοντέλου.

Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 105 kW. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, χρόνος που διευκολύνει τις μεγαλύτερες διαδρομές με ενδιάμεση στάση.

Το ηλεκτρικό SUV διαθέτει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας στην μπαταρία να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Πρόκειται για μια δυνατότητα που διευρύνει την πρακτική χρησιμότητα του αυτοκινήτου πέρα από τις μετακινήσεις.

Εξοπλισμός, τιμή και εγγύηση

Η έκδοση Epiq 55 Selection διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι, adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, συστήματα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και αποφυγής συγκρούσεων, καθώς και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Στις παροχές άνεσης περιλαμβάνονται διζωνικός κλιματισμός, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ατμοσφαιρικός φωτισμός και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Η ψηφιακή βοηθός Laura υποστηρίζει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ μέσω του Connect Store προσφέρεται πρόσβαση σε περισσότερες από 150 εφαρμογές.

Υπάρχουν, πάντως, και ορισμένες ελλείψεις που αξίζουν αναφοράς. Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και η αντλία θερμότητας δεν περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό. Ειδικά η δεύτερη μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τη διαχείριση της αυτονομίας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η τιμή του Škoda Epiq 55 διαμορφώνεται στις 33.950 ευρώ, ενώ με την αναφερόμενη επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» μειώνεται στις 30.950 ευρώ.

Η εισαγωγική έκδοση Epiq 40, με μπαταρία 37 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, ισχύ 135 ίππων και αυτονομία έως 310 χιλιόμετρα, προσφέρεται από 25.700 ευρώ με την αντίστοιχη επιδότηση.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Škoda ZEN προβλέπει εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης της προγραμματισμένης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο. Η κάλυψη ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, μέχρι τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων.

Συμπέρασμα: Ένας παίκτης για πολλές θέσεις

Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει χτίσει την καριέρα του πάνω σε έναν διαφορετικό συνδυασμό προσόντων. Είναι δημιουργικός, ευέλικτος, εργατικός, τεχνικά καταρτισμένος και μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς ρόλους χωρίς να χάνει την αποτελεσματικότητά του.

Το Škoda Epiq 55 έχει μια ανάλογη φιλοσοφία. Οι 211 ίπποι προσφέρουν ζωηρές επιδόσεις, η ανάρτηση συνδυάζει άνεση και αποτελεσματικότητα, η καμπίνα είναι λειτουργική και τα 475 λίτρα του χώρου αποσκευών αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματά του.

Η πραγματική αυτονομία των περίπου 360 χιλιομέτρων σε μεικτές συνθήκες καλύπτει τις περισσότερες καθημερινές ανάγκες, ενώ η δυνατότητα ταχυφόρτισης επιτρέπει και μεγαλύτερες μετακινήσεις. Από την άλλη, η απουσία αντλίας θερμότητας από τον βασικό εξοπλισμό και η σχετικά τεχνητή αίσθηση των φρένων αποτελούν σημεία που θα θέλαμε βελτιωμένα.

Αν έπρεπε να σκεφτούμε κάτι για αποφώνηση; Μικρό μπόι, πολλοί ρόλοι. Στο γήπεδο ο Μπερνάρντο Σίλβα, στον δρόμο το Škoda Epiq 55.

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