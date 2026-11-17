Τη δεύτερη νίκη στη Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 θα διεκδικήσει απόψε (17/11) η Εθνική Γυναικών.

Τη δεύτερη νίκη θα κυνηγήσει σήμερα η Εθνική Γυναικών, η οποία θα υποδεχθεί την Ολλανδία στο «Ιβανώφειο» στις 18.00, στο ματς, που θα κλείσει το τρίτο «παράθυρο» του L’ ομίλου των προκριματικών της διοργάνωσης. O αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Νοεμβρίου με θετικό πρόσημο ώστε να βάλει τις βάσεις, και το Φεβρουάριο το 2027, που θα ολοκληρωθεί η προκριματική φάση, να μπει στο τελευταίο “παράθυρο” των προκριματικών έχοντας κάνει μισό βήμα προς την πρόκρισή της στο Ευρωμπάσκετ.

«Τα δυνατά σημεία του αντιπάλου μας είναι μέσα στη ρακέτα με δύο πολύ καλές παίκτριες, την Χοφ και την Τρέφερς, οι οποίες μαζί παίρνουν ένα μεγάλο αριθμό, ίσως το 30-40% των κατοχών της ομάδας με υψηλή αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο Αντώνης Κουρμούλης, ασίσταντ κόουτς της Εθνικής Γυναικών, και πρόσθεσε: «Πέραν αυτών, η Βάντερκλουχτ, η Ντριέσεν και η Κορνέλιους είναι τα βασικά κλειδιά στην περιφερειακή τους γραμμή. Είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι όπου πρώτα πρέπει να γίνει πολύ καλή προσαρμογή στο physicality των αντιπάλων κι από εκεί και ύστερα, και εφόσον ανταποκριθούμε σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς όπως δείξαμε στον αγώνα με τη Σλοβακία και να περιορίσουμε τον αριθμό των λαθών».