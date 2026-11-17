Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ακαντέμισκ, στις 27 Νοεμβρίου 1968, μετατράπηκε στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της χούντας σε αθλητικό γεγονός.

Ένα μοναδικό ντοκουμέντο, από τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της πρωταθλήτριας Δανίας Ακαντέμισκ, στις 27 Νοεμβρίου 1968 στην Κοπεγχάγη δημοσίευσε το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Η Ένωση είχε επικρατήσει 2-0 σε εκείνο το παιχνίδι, παίρνοντας την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Ωστόσο το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό/ Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, δεκάδες φίλαθλοι της Ένωσης εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο με πανό και συνθήματα, στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της χούντας σε αθλητικό γεγονός. Ήταν μια πράξη αντίστασης, που η δικτατορία και η λογοκρισία της εξαφάνισαν από όλες τις εφημερίδες και τα ρεπορτάζ.

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