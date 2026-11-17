Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη media day της ΚΑΕ Άρης για τις μεγάλες νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό παιχνίδι με τη Λε Μαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:

Για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό:

«Για μένα τελείωσαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, παίξαμε καλά. Κάναμε αρκετά πράγματα καλά, κάποια όχι τόσο καλά, αλλά γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος πώς παίξαμε.

Και τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που είναι στο μυαλό μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει νικήσει στα τελευταία 10 απ’ τα 11 παιχνίδια της σε Γαλλία και EuroCup. Είναι σε πολύ καλό momentum και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι.»

Για την πνευματική συγκέντρωση των παικτών του μετά τη νίκη με τον Ολυμπιακό:

«Εννοείται, τελείωσε το παιχνίδι και πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η ζωή μας, να προχωράμε και να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι.»

Σχετικά με τη Λε Μαν και τι έχει αλλάξει από το πρώτο παιχνίδι:

«Έχουν περάσει περίπου 6-7 αγωνιστικές, 1,5-2 μήνες. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, είναι… ήταν πρεμιέρα, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό που θα δούμε τώρα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ αθλητική ομάδα, έχει τον ίδιο προπονητή για χρόνια. Έχουν ένα ιδιαίτερο στιλ παιχνιδιού, θέλουν να πάνε πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, σουτάρουν πάρα πολλά τρίποντα συγκεκριμένοι παίκτες. Είναι μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα που εμείς για ακόμα μια φορά πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να στηριχτούμε στις αρχές μας.»

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο:

«Είναι μια χαρά, θα είναι έτοιμος.»

Για την επιθετική πολυφώνια και τον επόμενο στόχο του ΑΡΗ:

«Πιστεύω το επόμενο είναι να έχουμε καλύτερους αυτοματισμούς σε μερικά πράγματα που ζητάμε. Ένα είναι να έχουμε σταθερότητα, να συνεχίσουμε να παίζουμε σωστό μπάσκετ, γιατί πολλές φορές ζητάμε συνέχεια να βελτιώνουμε πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις σταθερότητα, σταθερότητα και πνευματική.

Όπως είπατε σωστά, μετά από σημαντικές νίκες να είσαι προσγειωμένος, να συνεχίζεις να δουλεύεις και παράλληλα, την ίδια στιγμή, να έχεις ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Οπότε σίγουρα είναι κάποια ατομικά χαρακτηριστικά που δείχνουν τα παιδιά που θέλουν να βελτιώσουν και ομαδικά να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο πλάνο μας, να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς.»