Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έσπευσε να συγχαρεί τους διεθνείς για τη σπουδαία παρουσία τους στην League Α του Nations League, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος για πρόκριση της Ελλάδας στο επόμενο Euro.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στα αποδυτήρια της Εθνικής μετά τη νίκη επί της Σερβίας που έκλεισε ιδανικά αυτό τον κύκλο της Γαλανόλευκης, χάνοντας τελικά στην ισοβαθμία την πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ συνεχάρη τους διεθνείς, τόνισε πως ήταν άδικος ο αποκλεισμός για την προσπάθεια που έκαναν κι έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η φετινή πορεία μας στο Nations League με 11 βαθμούς και στο τέλος να μένουμε έξω με τριπλή ισοβαθμία από τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, να ξέρετε είναι άδικο για όλη την προσπάθεια που κάνατε. Να μην είμαστε στα προημιτελικά. Όμως πραγματικά όλοι σας είστε άξιοι συγχαρητηρίων, δείξατε μεγάλη αντίδραση μετά την ήττα στην Ολλανδία. Ξέρω πόσο σας πόνεσε, όλους μας πόνεσε, αλλά οι μεγάλες ομάδες αντιδρούν έτσι. Σήμερα ήσασταν καλύτεροι, κερδίσατε και πραγματικά μας κάνατε περήφανους.

Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ, πριν αρχίσει αυτή η πορεία, είχαμε θέσει τρεις στόχους. Ο πρώτος να είμαστε στην τριάδα για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro, τον πετύχαμε. Ο δεύτερος στόχος ήταν να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους ώστε να μην χρειαστούμε μπαράζ για να είμαστε στο επόμενο League A, το πετύχατε και αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήθελε να προκύψει, καλώς να προκύψει. Μείναμε εκτός με την Γερμανία και την Ολλανδία.

Σήμερα η Γερμανία, επειδή πολλά ειπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, έριξε πέντε γκολ στην Ολλανδία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως σας είπα και το Σάββατο, είναι κάτι που συμβαίνει. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων, είμαι σίγουρος ότι από τον Μάρτιο-Ιούνιο όταν αρχίσουν τα προκριματικά του Euro, η θέση μας θα είναι εκεί. Συγχαρητήρια σε όλους, καλή συνέχεια να έχετε με τους συλλόγους σας. Και στα πρωταθλήματά σας και όσοι αγωνίζεστε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομοσπονδία είναι δίπλα σε όλους, ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε στον Euro».