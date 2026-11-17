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Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Κλίφορντ Ομορούγι, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Κλίφορντ Ομορούγι ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Νιγηριανό σέντερ να αποτελεί παρελθόν από το ρόστερ του Δικεφάλου.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ευχαριστεί τον παίκτη για την παρουσία του στην ομάδα και να του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Clifford Omoruyi.

Ευχαριστούμε τον Cliff για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του».