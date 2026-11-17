Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μίλησε στο SDNA για τη δίψα της νέας γενιάς της Εθνικής να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση: «Το αξίζει αυτή η γενιά». Το μήνυμα για τη συνέχεια, η χαρά για την πρόκριση της Ελπίδων στο Euro 2027 και ο... μίστερ Γκασπερίνι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σερβία, ο Έλληνας αμυντικός δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την προοπτική μιας μεγάλης διοργάνωσης, ενώ αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που κάνει ο ίδιος στη Ρόμα, με τη δουλειά του Γκασπερίνι να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Κουλιεράκης στο SDNA:

Για την σημερινή εμφάνισή του και την ατομική του βελτίωση: «Η αλήθεια είναι ότι και εγώ βλέπω τον εαυτό μου να έχει εξέλιξη. Χρειαζόμουν λίγο χρόνο στην αρχή που πήγα στη Ρόμα να προσαρμοστώ. Νιώθω τώρα ότι βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση. Όταν έχω την ευκαιρία, και μου δίνεται η ευκαιρία, είτε εδώ είτε στην ομάδα μου, προσπαθώ να το αποδεικνύω στο γήπεδο, γιατί από εκεί θα πάρω την ευκαιρία μου για να συνεχίσω να παίρνω ακόμα παραπάνω παιχνίδια. Το πιο σημαντικό είναι ότι πήρε η ομάδα τους τρεις βαθμούς. Δυστυχώς στην τριπλή ισοβαθμία, τελειώσαμε τρίτοι και μείναμε εκτός προημιτελικών. Αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε δύο πολύ σημαντικούς στόχους για τη συνέχεια και για τα προγραμματικά του Euro. Και πρέπει να κρατήσουμε μόνο αυτό το θετικό».

Για το αν η ενδεχόμενη πρόκριση στο EURO αυξάνει την πίεση και τις προσδοκίες: «Είμαστε πολύ διψασμένοι να βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το αξίζει αυτή η γενιά και αυτή η ομάδα. Γιατί και τα πιο έμπειρα παιδιά, πριν από εμάς, ήταν σε πολύ δύσκολα χρονιά της Εθνικής και τώρα δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ήρθαμε κι εμείς η νέα γενιά και δίνουμε μια ώθηση και έχουμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ. Βέβαια πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Τώρα να πάμε στις ομάδες μας, να πάρουμε ρυθμό, να γυρίσουμε υγιείς και από εκεί και πέρα θα συγκεντρωθούμε σε τρεις-τέσσερις μήνες ξανά».

Για το αν είναι δήλωση για το μέλλον αυτή η πορεία στο γκρουπ των... μεγάλων: «Είναι μια δήλωση, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε πάνω από εκεί. Πρέπει απλά να το ακούμε, να μας δίνει αυτοπεποίθηση και από εκεί πρέπει να δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά, γιατί στην τελική τα αποτελέσματα θα το δείξουν αυτό και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να το πετύχουμε».

Για την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων: «Εντάξει, έχουμε και ιδιαίτερη χαρά γιατί εγώ προσωπικά είχα πολλά παιδιά από εκεί, συμπαίκτες στις πιο μικρές ηλικίες που έχουμε αγωνιστεί Κ17, K19. Είναι μεγάλη χαρά γιατί φαίνεται ότι και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και στις ακαδημίες ακόμα, το ελληνικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Έχουμε πολλά ταλέντα και είναι το επόμενο μέλλον της εθνικής ανδρών. Οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά».

Για το πρώτο διάστημα με τον Γκασπερίνι: «Είναι πολύ ωραία, νιώθω πολύ καλά, η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, ο μίστερ είναι ένας από τους πιο καλούς προπονητές στην Ιταλία να το πω έτσι, πολύ έμπειρος. Με έχει βοηθήσει στο 100%, φαίνεται και στο παιχνίδι μου αυτό, με εξέλιξε σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς που είχα αλλά τους εξέλιξε ακόμα παραπάνω. Μόνο να προσπαθώ μπορώ να προπονούμαι σκληρά και να πάρω την ευκαιρία μου και να διεκδικήσω ακόμα παραπάνω».

Για την εμπειρία ενός αμυντικού στην Ιταλία και το γκολ που... έρχεται: «Μαθαίνεις πολλά. Παρά λίγο, αλλά εντάξει έρχεται (σ.σ. το γκολ). Είναι κοντά, είναι κοντά (σ.σ. γελάει)».