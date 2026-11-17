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Περισσότερα από 186.000 τεμάχια ειδών πρώτης ανάγκης και άμεση κάλυψη πάνω από 24 Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο πεδίο – Πώς η στρατηγική επένδυση μετατράπηκε σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας.

Συμπληρώνοντας σχεδόν έναν χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του, ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων έχει ήδη αποδείξει στην πράξη την επιχειρησιακή του αξία. Η πρωτοβουλία, που γεννήθηκε από την κοινή απόφαση της Lidl Ελλάς, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, απέδειξε ότι η διαχείριση εκτάκτων αναγκών δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές κινήσεις, αλλά απαιτεί συστηματική υποδομή, πρόληψη και διαρκή ετοιμότητα.

Με αρχική επένδυση ύψους 400.000€ το 2025 και σταθερή ετήσια ανατροφοδότηση σε προϊόντα αξίας 200.000€ από τη Lidl Ελλάς, ο Κόμβος τέθηκε υπό την πλήρη επιχειρησιακή διαχείριση του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτελώντας ένα αξιόπιστο ανάχωμα απέναντι στις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών.

Ο απολογισμός του 2026 σε αριθμούς

Στη διάρκεια του έτους, ο μηχανισμός λειτούργησε με συνέπεια και μετρήσιμο αντίκτυπο στην πρώτη γραμμή αλλά και στις τοπικές κοινότητες:

Πάνω από 186.000 τεμάχια ειδών πρώτης ανάγκης διοχετεύθηκαν συνολικά στις ροές διανομής του Κόμβου, ξεκινώντας από έναν αρχικό ανεφοδιασμό 119 παλετών (πάνω από 200.000 τεμάχια).

Πάνω από 24 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Ειδικές Μονάδες εφοδιάστηκαν άμεσα, ανάμεσά τους η 1η ΕΜΑΚ, η 1η ΕΜΟΔΕ και οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙΠΥ) Αθηνών, Πειραιά, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής.

607 κιβώτια με εφόδια παραδόθηκαν σε 3 ΜΚΟ (όπως η Humanity Greece ) για την άμεση φροντίδα εθελοντών και πληγέντων πολιτών.

Πάνω από 6.000 τεμάχια διατέθηκαν απευθείας μέσω της ενεργοποίησης του δικτύου καταστημάτων της Lidl Ελλάς στην περιφέρεια (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Κρήτη, Αργολίδα) για την υποστήριξη επιχειρήσεων εκτός Αττικής.

28.000 τεμάχια ειδών πρώτης ανάγκης παραδόθηκαν στην Τράπεζα Τροφίμων, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή της μείωσης σπατάλης τροφίμων, μέσω της έγκαιρης αναδιανομής προϊόντων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Πρόληψη και άμεση απόκριση στην πράξη

Η λειτουργία του Κόμβου συμβάλλει στην υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών του πυροσβεστικού σώματος. Χάρη στον προληπτικό εφοδιασμό, τα πυροσβεστικά οχήματα εντός της εμβέλειας του μηχανισμού αναχωρούν για τα μέτωπα ήδη πλήρως εφοδιασμένα με νερό και τρόφιμα, τον επαρκή ανεφοδιασμό όσων βρίσκονται στο πεδίο. Παράλληλα, όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες επεκτείνονται σε άλλες περιφέρειες της χώρας, η συνδυαστική κινητοποίηση των δυνάμεων που αναχωρούν από την Αττική και του τοπικού δικτύου καταστημάτων της Lidl προσφέρει τη δυνατότητα άμεσου ανεφοδιασμού σε είδη πρώτης ανάγκης.

Για τη Lidl Ελλάς, ο πρώτος αυτός χρόνος επιβεβαιώνει ότι η στήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μια διαρκή, έμπρακτη δέσμευση ευθύνης. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής και στη θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

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