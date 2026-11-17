Το πρωί της Δευτέρας (16/11) εντοπίστηκε βανδαλισμένο το μνημείο που έχει στηθεί στη μνήμη του αδικοχαμένου Νάσου Κωνσταντίνου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση ολόκληρου του ασπρόμαυρου οργανισμού για την απαράδεκτη αυτή ενέργεια.
Ωστόσο, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι ζημιές αποκαταστάθηκαν πλήρως, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές φωτογραφίες του SDNA.
Το μνημείο επέστρεψε στην αρχική του κατάσταση, με την ευχή όλων να μην υπάρξουν ξανά αντίστοιχα περιστατικά και να σταματήσουν οι προσβολές στη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.
Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες του SDNA:
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