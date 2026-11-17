Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Superbet στα πλαίσια του European Safer Gambling Week 2026 στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό.

Η Superbet συμμετέχει στη European Safer Gambling Week 2026, αξιοποιώντας βασικές από τις χορηγικές της συνεργασίες για να αναδείξει ένα μήνυμα Υπεύθυνου Στοιχηματισμού, ένα μήνυμα με σημασία κάθε ημέρα του χρόνου: «Κράτα τον έλεγχο».

Πιστή στη δέσμευσή της για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού, η Superbet θέτει την ενημέρωση και την προστασία των παικτών στο επίκεντρο της παρουσίας της. Η συμμετοχή της στο European Safer Gambling Week αποτελεί συνέχεια αυτής της δέσμευσης, αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού και χορηγικές συνεργασίες της για να αναδείξει τη σημασία των προσωπικών ορίων και των συνειδητών επιλογών. Γιατί το μήνυμα «Κράτα τον έλεγχο» έχει αξία κάθε ημέρα του χρόνου.

Από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου, η ενημέρωση για το υπεύθυνο παιχνίδι αποκτά παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους. Μέσα από ειδικές εμφανίσεις που θα φέρουν το μήνυμα της καμπάνιας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και κοινές δράσεις με τις συνεργαζόμενες ομάδες, η Superbet αποδεικνύει πως το Responsible Gaming αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της και όχι απλά μία ρυθμιστική προυπόθεση.

Ένα κοινό μήνυμα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Πανιώνιος στο ποδόσφαιρο, καθώς και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, θα αγωνιστούν με ειδικά διαμορφωμένες εμφανίσεις που θα φέρουν το μήνυμα «Κράτα τον έλεγχο».

Η πρωτοβουλία θα αναδειχθεί στις ακόλουθες αναμετρήσεις για τη συγκεκριμένη εβδομάδα European Safer Gambling Week 16-22 Νοεμβρίου:

21 Νοεμβρίου: Πανθρακικός – Πανιώνιος.

22 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.

22 Νοεμβρίου: ΠΑΟΚ – Κηφισιά.

22 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Καρδίτσα, στο μπάσκετ.

Παράλληλα, στη Superbet League 2, οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων θα εμφανιστούν κατά την παράταξη των αγώνων της εβδομάδας με ειδικά T-shirts που θα φέρουν επίσης το μήνυμα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού της καμπάνιας.

Με αυτόν τον τρόπο, διαφορετικές ομάδες και διοργανώσεις ενώνουν τη φωνή τους για να δώσουν μεγαλύτερη ορατότητα σε ένα κοινό μήνυμα.

Η ενημέρωση είναι μέρος της προστασίας

Η European Safer Gambling Week αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της European Gaming and Betting Association (EGBA), με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από το ασφαλέστερο παιχνίδι και την ενίσχυση της προστασίας των παικτών.

Το φετινό θέμα, «Play Smart, Stay Protected», δίνει έμφαση στην ενημέρωση, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων προστασίας και στις συνειδητές αποφάσεις.

Ο καθορισμός ορίων χρόνου και χρημάτων, τα διαλείμματα και η αποφυγή της προσπάθειας ανάκτησης απωλειών αποτελούν ουσιαστικά μηνύματα αυτής της ενημέρωσης. Το παιχνίδι ενέχει κινδύνους και η αναγνώρισή τους είναι απαραίτητη.

Για τη Superbet, η συγκεκριμένη εβδομάδα αποτελεί αφορμή για να ενισχυθεί αυτή η συζήτηση. Μέσα από την παρουσία της στον αθλητισμό, μεταφέρει το μήνυμα πέρα από τις οθόνες και μέσα στα γήπεδα, μαζί με τις ομάδες που στηρίζει.

Διαφορετικές φανέλες. Ένα κοινό μήνυμα. «Κράτα τον έλεγχο».

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα